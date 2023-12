Nadal prepara en Brisbane su regreso después de un año de inactividad

El regreso de Nadal. / Foto: X@RafaelNadal.

Rafael Nadaly se entrenóEl mallorquín, ganador de 22 títulos de Grand Slam, no compite desde el pasado 18 de enero y después de una larga recuperación, con operación incluída, se siente listo para volver a jugar en la que podría ser la última temporada de su carrera profesional.Nadal eligió regresar en el ATP 250 de Brisbane iniciando su actividad en el puesto 672 del ranking mundial, señaló DPA.El español, que ganó dos veces el Open oceánico, llegó a Brisbane y este jueves realizó su primer entrenamiento en el Queensland Tennis Center."Estoy feliz de volver al circuito y feliz de estar aquí en Brisbane después de uno año", dijo Nadal a la web del certamen, en donde no jugaba desde 2017 cuando llegó a los cuartos de final.El tenista español, que juega con una invitación y por primera vez desde 2005 no será cabeza de serie, entrenará este jueves en el Pat Rafter Arena con el joven dinamarqués Holger Rune, actual número ocho del mundo.Este viernes acudirá a un evento con aficionados y conocerá su primer rival en una primera ronda programada entre el domingo 31 del actual y de 2 de enero.