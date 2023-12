Los gremios rechazaron el DNU y el protocolo de seguridad

Foto: Leandro Blanco.

Foto: Victoria Gesualdi.

Referentes de diversos gremios valoraron este miércoles la concentración en Plaza Lavalle, convocada por la CGT contra el DNU del presidente Javier Milei, que "atenta contra la Constitución Nacional", y se denunciaron también la "inconstitucionalidad" del protocolo de seguridad impulsado por Patricia Bullrich.Ladestacó la convocatoria hacia Plaza Lavalle que realizaron la CGT y otras central obreras y organizaciones sociales para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), y afirmó que "el protocolo de la cartera de Seguridad es totalmente inconstitucional"."Ese protocolo es inconstitucional y no puede ser aceptado y mucho menos naturalizado", sostuvo la entidad gremial, en tanto Roberto Coria, titular del, realzó la contundencia de la marcha de la CGT y sostuvo que "las conducciones y cuerpos orgánicos salieron a la calle para defenderse de la declaración de guerra del Gobierno liberal-libertario contra nuestra forma de vida".Juan Pablo Brey, secretario general de la, ratificó la defensa de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas y destacó que cumple "una función social fundamental", la que "quedó demostrada en tiempos difíciles como la pandemia, o ahora que el mundo experimenta distintas guerras", puntualizó."Aerolíneas repatrió a los argentinos", dijo Brey, quien remarcó su crecimiento y el orden de sus finanzas, a la vez que aseveró que "no es posible entregarla a los trabajadores porque existe una ley y parece que este Presidente quiere acostumbrarnos en poco tiempo que desea manejar todo por decreto, autoritariamente, y por encima de las instituciones".Emiliano Gramajo, secretario general de lay regional de la, afirmó que "todos están en contra del DNU y acompañaron de forma pacífica su rechazo porque atenta contra los trabajadores".El dirigente gremial defendió "el derecho a manifestarse", ya que "siempre se hace por una causa justa", en tanto Mariano Moreno, titular del, sostuvo que la jornada de este miércoles marcará "un punto de inflexión para el Gobierno y para los trabajadores, que deberán continuar generando fuerza porque el Ejecutivo viene por todo: derechos y los sistemas laboral y sindical"."Hasta ahora lo único que demostró Javier Milei es que pretende que cierren los números de las grandes empresas", concluyó Moreno, en tanto Graciela Aleñá, secretaria general del, destacó la gran participación en la movilización y su importancia en defensa de la democracia y la soberanía nacional."El DNU atenta contra la Constitución Nacional y avasalla todos los derechos de los trabajadores, lo que tendrá como resultado que volemos por el aire", aseguró.José Voytenco, jefe de la, definió que "ser legal es respetar la Constitución y, ser legítimo, es convencer a las mayorías", y dijo que "no respetar ese esquema es arriesgar a la República y no ser respetado", y puntualizó que "los trabajadores observan cómo se conculcan derechos".Laratificó que la lucha de los sindicatos apunta a "defender los derechos laborales, previsionales y sociales", y rechazó el DNU porque "ataca a los trabajadores y a las organizaciones".Elsostuvo que la marcha fue "en defensa de la soberanía nacional, de los puestos de trabajo y de derechos adquiridos, de la obra social para activos y jubilados, el derecho de huelga y la democracia", concluyó.