Proponen un arancel universitario a extranjeros no residentes y examen a los secundarios

Las universidades públicas podrán

Los alcances del proyecto

El proyecto de ley "ómnibus" enviado este miércoles al Congreso por el Poder Ejecutivo establece que, mientras que en materia de educación superior propone que "La iniciativasustituye, en la Sección I (artículo 548), el artículo 95 de la ley 26.206 de Educación Nacional y agrega que a la evaluación periódica de los alumnos "al finalizar los estudios de educación secundaria el Estado Nacionaly que "el alumno tendrá derecho a conocer y recibir una certificación del resultado".Además, me implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos".En su lugar, establece queen el país, son gratuitos, quedando prohibido establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa, directos o indirectos".Y agrega que "las instituciones de educación superior de gestión estatal y las universidades nacionales en ejercicio de su autonomía,para aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos previstos en el párrafo primero".También, el artículo 556 de la norma sustituye el artículo 58 de la ley de Educación Superior y dispone que "el aporte del Estado Nacional para las instituciones de educación superior universitaria de gestión estataltales como carreras de grado, posgrado y otras, y su área de formación y también el número de egresados y otros criterios que se definan".La norma vigente dice queno contempladas en el presupuesto anual general de la administración pública nacional".El proyecto en su artículo 552 establece que las provincias, "a cuyo cargo se encuentra la gestión de la educación en los distintos niveles, acordarán cada una de ellas en su jurisdicción, las condiciones laborales, el calendario educativo, el salario mínimo docente y la carrera docente".El artículo 545 incorpora el inciso J del artículo 76 (formación docente, ley 26.206), queAsimismo, "la evaluación periódica será una condición y un aliciente para poder desempeñarse como docente en el país".El texto incorpora el inciso K paraEl proyecto presentado esta tarde tiene como objetivo "promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales", dice en su artículo 1.con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida y con vigencia durante el plazo específicamente previsto.Los propósitos de la iniciativa son "la promoción del derecho fundamental a la libertad individual"."Los habitantes de la Nación tienen derecho a ejercer sus libertades sin injerencias indebidas por parte del Estado" (inciso a, artículo 2), dispone.El texto, que abarca una serie de iniciativas contempladas en el DNU que firmó el presidente Javier Milei la semana pasada, fija que el plazo para la emergencia podrá ser prorrogado por el Ejecutivo por el plazo máximo de dos años.La iniciativa está firmada por Milei, el jefe de Gabinete Nicolás Posse, y todos los ministros, y consta de 183 páginas y 664 artículos.