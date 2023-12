Proponen modificar ley de imputabilidad y empoderar al que actúa en cumplimiento del deber

El proyecto de ley que el presidente de la Nación Javier Milei envió este miércoles al Congreso propone unay establece que los familiares de quien cometa un delito, en caso de fallecimiento, no podrán "querellar o demandar a quien hubiera repelido la acción o impedido la huida" del perpetrador.La iniciativa también le otorga a quien actúe en cumplimiento del deber el criterio para establecer la "proporcionalidad del medio empleado", yLa modificación forma parte delque Milei presentó ante el Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias.Allíy cuenta con siete incisos por uno nuevo que prevé modificaciones al ya existente.Una de las principales modificaciones quedó plasmada en el inciso 4, que, pero agrega como continuidad queLa ley actual faculta a la Justicia a que establezca si el medio empleado está justificado, por lo que puede considerarse que quien obró en cumplimiento del deber quizá haya actuado con exceso y, en ese caso, le cabe una pena.También hace un agregado al inciso 6, que establece que, una aclaración que no consta en la ley actual.Y agrega que se entiende "que concurren estas circunstancias cuando una diferencia de edad, contextura física, experiencia en riña o el número de los agresores pudiera razonablemente hacer temer a quien se defiende por un daño a su integridad física o sexual".En este inciso también considera queFinalmente, hace una aclaración especial dentro del inciso 7, que establece que, pero aclara que "quien comete un delito, aún en grado de tentativa, así como sus parientes,, aunque no concurrieren los eximentes de este artículo en favor de quien se defiende u obre en ejercicio de su deber, autoridad o cargo”.