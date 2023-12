Murió el inventor de la famosa pistola semiautomática Glock

Murió el inventor de la pistola más famosa del mundo.

Las catacterísticas que hicieron famosa a la pistola Glock

El ingeniero austríaco, inventor de la pistola semiautomática homónima, falleció este miércoles a los 94 años, informó la empresa Glock GmbH."A la memoria de Gastón Glock, 19.07.1929 - 27.12.23. La perfección continúa", escribió la empresa en su portal de internet, junto a una foto del empresario sobre fondo negro.estudió ingeniería mecánica enantes de diseñar prototipos de pistolas y, en 1982, ganó una licitación del ejército austríaco al presentar un arma con numerosos componentes no metálicos, más barata, ligera y fácil de desarmar que las de sus competidores, informó laSu empresa, con sede en, se lanzó a partir de entonces al mercado internacional."Realmente se puede comparar a, que no tenía ningún conocimiento en armamento, con, que concibe el primer productoen su garage", afirmó en 2018 a, director de un documental que constituye unas de las pocas investigaciones sobre el inventor austríaco ("Weapon of Choice").Lase convirtió en un icono en, donde se calcula que equipa a un 80% de los policías, y fue enaltecida pory el hip-hop.El actorelogia las ventajas del arma en Die Hard 2 ("Duro de matar 2"), Tommy Lee Jones lo hace en "U.S. Marshals" y se la observa en películas deLa a veces llamada(pistola de acción segura Glock), es una serie de pistolas semiautomáticas, o automáticas en el caso de la Glock 18, diseñadas y producidas enEl fundador de la compañía, el ingeniero, no tenía experiencia ni en diseño ni en fabricación de armas en el momento en que estaba desarrollando el prototipo de su primera pistola, la Glock 17.5​.Sin embargo, tenía una amplia experiencia con polímeros sintéticos avanzados, conocimiento que fue fundamental para que la compañía diseñara la primera línea exitosa de pistolas con armazón de polímero.introdujo la nitrocarburación ferrítica, una forma de cementación, en la industria de las armas de fuego como tratamiento anticorrosivo en las partes metálicas del arma.​A pesar de la resistencia inicial en el mercado a aceptar unadebido a preocupaciones de durabilidad y fiabilidad, las pistolasse fueron convirtiendo en la línea de productos más rentable de la compañía, y su venta se extendió internacionalmente.Actualmente, es usada por cuerpos policiales, agencias de seguridad y fuerzas armadas en más de 50 países, y es empleada mayoritariamente por los uniformados en