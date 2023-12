Confirmaron el procesamiento de Marcelo Corazza por corrupción de menores

Además del ex participante de Gran Hermano se encuentran procesados Francisco Angelotti, Andrés Charpenet y Raúl Mermet / Foto: archivo Prensa.

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal ratificó este miércoles el procesamiento por corrupción de menores del exganador del reality show Gran Hermano, Marcelo Corazza.Los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia consideraron que la acusación inicial del juez Ariel Lijo se encuentra "ajustada a derecho" y por tanto rechazaron la apelación presentada por los abogados defensores del ex Gran Hermano, Gustavo Posleman y Horacio Semin.Corazza está procesado como parte de una asociación ilícita que se dedicaba a la, promoción dede menores y posesión y producción deEn el caso de Corazza la investigación comprobó, y este miércoles sus conclusiones fueron ratificadas en segunda instancia, que se vinculó con una de las víctimas cuando era menor de edad para intercambiar contenido sexual por regalos y dinero.La, declaró en el caso y admitió quede entre 5 y 6 mil pesos.No obstante los delitos aberrantes que se le endilgan, el productor televisivo logró obtener lade este año, aunque conEl juez Lijo, al concederle la excarcelación hasta tanto se lo juzgue, consideró que "no surgen indicios que permitan suponer que el imputado pudiera llegar a obstaculizar alguna de las medidas de prueba".La, comenzó el 24 de octubre del año pasado, luego de que unAdemás del ex participante de Gran Hermano se encuentran procesados Francisco Angelotti, Andrés Charpenet y Raúl Mermet, a quienes este miércoles también la Sala I les rechazó la apelación.