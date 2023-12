Internacional

27-12-2023 20:07 - conflicto en medio oriente

La Cruz Roja denunció la falta de acceso a los rehenes en Gaza

"Confirmamos que no nos negamos a entregar las medicinas a los rehenes. Es que no las podemos enviar porque no tenemos acceso a los prisioneros", sostuvo la portavoz del organismo, Sarah Davies, tras las denuncias de cautivos a la entidad por no cumplir sus obligaciones en el marco del derecho humanitario.