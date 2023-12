Estatales jujeños reclamaron por una recomposición salarial

Foto: Edgardo Valera.

Foto: Edgardo Valera.

La Intergremial de Jujuy planteó este miércoles la "inmediata reapertura" de la paritaria y solicitó que se garanticen los contratos y puestos laborales de los trabajadores, en el marco de una reunión que mantuvo durante la mañana con el gobernador Carlos Sadir.Los dirigentes de los sindicatos estatales le pidieron al mandatario “una nueva forma en la relación” entre las partes que pueda redundar en mejores condiciones salariales y laborales para los trabajadores.“Conversamos sobre cuáles serían los parámetros generales de una nueva relación con los trabajadores estatales, que esté enmarcada en el respeto mutuo, el debate franco de ideas y sin imposiciones en la búsqueda del consenso”, señaló a Télam el secretario general de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap), Nicolás Fernández.En ese sentido, le pidieron a Sadir la necesidad que "se institucionalicen paritarias generales y no específicas" con cada gremio.En el encuentro, los referentes de la Intergremial de Jujuy hicieron "un análisis pormenorizado del desfasaje que existe hoy entre el salario y los niveles de inflación”, y pidieron una recomposición salarial para diciembre, enero y febrero "ante la devaluación en curso y el creciente ritmo inflacionario”.“La situación ha dejado muy por debajo los salarios provocando una pérdida que dependiendo el escalafón supera el 30%”, explicó Fernández.En el encuentro se consideró la situación de los trabajadores despedidos en varios municipios tras el recambio de autoridades el 10 de diciembre.“Específicamente he planteado la cuestión de los compañeros despedidos, el problema que más urge a los trabajadores municipales tanto en El Talar, Perico, Monterrico, Santa Clara y Fraile Pintado”, explicó sobre el tema el secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom) Sebastián López.El dirigente destacó la necesidad de una "ley de paritaria municipal que tiene 12 mil firmas y fue presentado en la legislatura".La reunión con el gobernador y sus ministros pasó un cuarto intermedio para el 10 de enero "porque están esperando definiciones a nivel nacional".Por otra parte, la Intergremial de Jujuy junto a otros sindicatos y organizaciones sociales de la provincia manifestaron por calles céntricas de la ciudad capital contra el “megadecreto” del presidente Javier Milei con la consigna "basta de ajuste".Según dijeron, “atropella la división de poderes al arrogarse facultades exclusivas del Congreso Nacional” y aseguraron que es “anticonstitucional dado que vulnera derechos y garantías presentes en la Constitucional Nacional y en los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, que para ser modificados deben pasar por una Convención Constituyente”.“Un Decreto de Necesidad y Urgencia tiene límites concretos que no han sido respetados”, afirmaron.