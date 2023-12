Aguiar: "Estamos frente al fraude laboral más grande de la historia en el Estado"

Foto: Leo Vaca.

El secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, calificó como "contundente" la movilización que se hizo frente a Tribunales convocada por la CGT en contra del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 dictado por el Poder Ejecutivo, y denunció que "se está frente al fraude laboral más grande de la historia en el Estado"."Contundente movilización de ATE en todo el país en rechazo al mega decreto y a los despidos masivos. Estamos frente al fraude laboral más grande de la historia en el Estado", expresó el dirigente gremial en un mensaje publicado en X (ex Twitter).Aguiar indicó además queen las provincias y principales ciudades "en rechazo a la intención del Gobierno de despedir a 7.000 trabajadores de la Administración Pública mediante un decreto presidencial".De esta forma, el dirigente reiteró el rechazo al decreto 84 publicado este martes en el Boletín Oficial que dispuso no renovar los contratos de un año iniciados en 2023 en la administración pública."La mayoría de las medidas del nuevo Gobierno están orientadas a agredir de manera grave los derechos laborales de todos los estatales", señaló el secretario General y agregó quePara Aguiar "no existen dudas que la conflictividad va a ir en ascenso" y de esa manera -planteó- empiezan a configurarse "las condiciones para avanzar hacia una huelga general".Por otra parte, el dirigente resaltó quey que "transforman sus esfuerzos en derechos para el pueblo todos los días".En este sentido, Aguiar fundamentó que "el Gobierno habla de un estado eficiente porque pretende reducirlo a su mínima expresión y favorecer así los negocios de 4 o 5 vivos, además de perfeccionar el saqueo de todos nuestros recursos nacionales"., sostuvo.Asimismo, el secretario General de ATE anticipó que los estatales van a seguir profundizando su plan de lucha en los próximos días.