Vecinos del Delta crearon un comité de crisis para recuperar el suministro eléctrico

Los cortes se produjeron por la gran caída de árboles en las islas. (Foto Prensa)

Habitantes de las islas del Delta de Tigre lograron conformar un comité de crisis, integrado por la dirección del Municipio bonaerense, gerencia técnica de Edenor y vecinos para trabajar y ayudar a que se restablezca la electricidad que permanece cortada sin fecha de regreso desde hace 11 días, luego del temporal del 17 de diciembre."Nos movilizamos con los vecinos a la Municipalidad y fuimos recibidos ayer (por el martes), se conformó un comité de crisis, que era lo que exigíamos, y está integrado por el gerente técnico de Edenor, dirección del municipio y vecinos, pero no nos dicen cuándo vuelve la luz", dijo hoy a Télam, quien forma parte del comité creado el martes luego de la marcha en el Puerto Fluvial de Tigre.Los vecinos de la primera y segunda sección de las islas del Delta de Tigre, luego del temporal del 17 de diciembre, que afectó a casi todo el país y dejó un saldo de 13 muertos en la localidad bonaerense de Bahía Blanca.y tienen datos erróneos de los cortes. Casi el 70% de los habitantes de la primera sección están sin luz y la segunda sección, está en el olvido, hasta marzo no van a tener luz porque se cayó la troncal de Zárate y demoran en ponerla en pie, están en estado de abandono y marginalidad", contó el isleño, luego de movilizarse ayer junto a un grupo de vecinos del Delta hacia la Municipalidad.Según informó, tras conformar el comité de crisis, lograron que se tome personal de isla para armar las cuadrillas de desmonte.o que están cerca y pueden ser riesgosos en el futuro.La reglamentación que planifica el tendido eléctrico, según explica Bracamonte, refiere que debe haber una distancia de siete metros de lado a lado entre los postes y los árboles."Y eso no se controló nunca, Edenor es la encargada de mantener las picadas (esa distancia). También reconocemos que hay vecinos que se aferraban a su arbolito, y si bien somos defensores de la naturaleza, no podes tener un árbol y el cable que pasa por el medio y si se cae nos deja sin luz a todos", dijo., explicó.Télam consultó al personal de Edenor y de la Municipalidad sobre una posible fecha de regreso de la electricidad en la zona,Bracamonte, quien participó de las asambleas y movilización, contó que se está organizando, aunque todavía no está confirmada, la posibilidad de un corte del río Luján, a la altura del río Tigre para el sábado."Hay disidencias sobre el efecto que puede causar una movilización en un momento donde tenemos encauzado el comité de crisis", dijo pero aclaró que están siguiendo día a día los trabajos y enviando fotos de los postes caídos.Según explicóy luego disminuye a 220 hasta un transformador, hasta los postes que se distribuye a las casas. "Ellos (Edenor) arreglan primero las troncales que se rompieron con potencia máxima y después las bajadas, pero acá hay lugares que tienen troncales sin reparar y si fuera cierto eso, el trabajo tendría que ser mucho más rápido y ya tendrían que estar dando luz sector por sector y no sucede", dijo.