El diario The New York Times demandó a la creadora de ChatGPT y a Microsoft

El periódico estadounidense The New York Times demandó ante la Justicia de Estados Unidos a OpenAI, fabricante de ChatGPT, y a su principal inversor, Microsoft, por violación de derechos de autor al utilizar sus artículos para entrenar a los poderosos modelos de Inteligencia Artificial (IA).En su demanda, el diario de Nueva York, uno de los más famosos del mundo, dijo que esas dos empresas"Como se explica en la denuncia, Microsoft y OpenAI utilizaron nuestro trabajo para desarrollar y comercializar sus productos de Inteligencia Artificial generativa sin el permiso del Times", afirmó una vocera del diario.Se trata de hecho de una, añadió, informó la agencia de noticias AFP.Según la denuncia,y exige una indemnización y una orden para que las empresas dejen de utilizar su contenido y destruyan los datos ya recopilados.Con la demanda, The New York Times, uno de los grupos de prensa más respetados en Estados Unidos, optó por un abordaje más beligerante ante el repentino aumento de los chatbots de IA, en contraste con otros grupos mediáticos como el alemán Axel Springer o la agencia Associated Press (AP) que cerraron acuerdos de contenido con OpenAI.Microsoft es un importante inversor en OpenAI e implementó rápidamente los poderes de la IA en sus propios productos tras el lanzamiento del chat robótico ChatGPT el año pasado., asumiendo que era posible utilizarlos sin la necesidad de autorización o compensación a las fuentes de origen."Estas herramientas fueron creadas y continúan utilizando periodismo independiente y contenido que solo está disponible porque nosotros y nuestros pares lo informamos, editamos y verificamos a partir de un alto costo y una experiencia considerable", subrayó la vocera del Times.