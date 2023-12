Legisladores nacionales le pidieron a Milei que denuncie pedidos de coimas en el Congreso

Los legisladores le pidieron al Presidente que denuncie los pedidos de coimas. /Foto: Eliana Obregón.

Legisladores nacionales de distintos espacios políticos coincidieron en pedirle este miércoles al presidente Javier Milei que realicepara tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que apunta a desregular la economía.En contrapartida,y aseguró que cuando el Gobierno "tenga una identificación" puntual sobre el tema formulará las presentaciones correspondientes.Milei señaló este martes, en una entrevista concedida a la señal La Nación +, que"A esos que les gusta tanto la discusión y discutir la coma y todo eso es porque están buscando coimas. Cuidado. Este DNU apunta contra los corruptos. Hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta", remarcó el mandatario.Al ser consultado sobre esas declaraciones del jefe de Estado en su habitual conferencia de prensa,, "obviamente es una obligación legal denunciarlo y así lo hará" el Presidente "en caso de que eso ocurra".No obstante, el funcionario aclaró que en esa entrevista, Milei "no hacía referencia a nadie en particular"."Hablaba de una situación general, donde se va a tratar de evitar que la ley o el propio DNU sean parte de negociaciones sobre beneficios particulares", subrayó Adorni en un intercambio con la prensa en Casa Rosada.En tanto,, sobre todo porque "Milei fue diputado hasta hace pocos días".Si no, impulsaremos una denuncia. No vale todo", señaló el legislador santafesino en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, antes conocida como Twitter.A su turno, la diputada nacional(GEN) se manifestó en esa línea en las redes sociales y sostuvo queAdemás, la legisladora se preguntó: "¿Qué hay por detrás de esta brutal agresión al Congreso después del mega DNU con el que se arroga facultades legislativas que la Constitución no le permite?".Otro legislador que le respondió a Milei fuequien instó al mandatario a queque formuló en La Nación+.Caso contrario está cometiendo un delito", escribió Yedlin en su cuenta de la plataforma X.El legislador ejemplificó que la situación es como si alguien fuera acusado "de hacer negocios con las privatizaciones de YPF, del Litio o de Aerolíneas".También el diputado porteño(UxP) repudió los dichos de Milei, a quien le pidió que "dé los nombres" de los presuntos involucrados."No todos se compran y se venden, él está acostumbrado al supermercado, se pueden vender órganos, comprar votos de una ley. Como nosotros repudiamos ese accionar, me gustaría que dé los nombres", recalcó en declaraciones a Somos Radio.En tanto,Además, le recordó que "antes de ser Presidente usted fue legislador. ¿Para apoyar la eliminación del impuesto a las ganancias usted cobró una coima? ¿O por alguna otra votación? ¿Por eso sorteaba su dieta?", cuestionó.Y en esa línea, Litza invitó al Presidente a que "vaya mañana ante el juez federal de turno y haga las denuncias correspondientes"."Mientras tanto, cumpla con la constitución, trabaje de Presidente y deje al Congreso legislar. Nosotros, desde nuestro bloque de diputados no estamos negociando nada. Queremos que retire el DNU. Fin de la historia", completó.Desde la cámara alta, lale recomendó al mandatario "más prudencia en sus comentarios, por varias razones que seguramente desconoce".No puede amenazar, ni injuriar a los representantes electos, salvo que tenga las pruebas correspondientes de lo que acusa", remarcó Moises.El presidente de la Comisión de Discapacidad de la legislatura porteña,sostuvo en sus redes sociales quecaso contrario estaría incurriendo en incumplimiento a sus deberes de funcionario público".Asimismo, sugirió que al mandatario "el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, y el Procurador del Tesoro) Rodolfo Barra, deberían asesorarlo".