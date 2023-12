Ávalos se sumó a la pretemporada y Tevez ya tiene sus cuatro refuerzos

Gabriel Ávalos se sumó a la pretemporada de Independiente | Foto: IG gabiava11

El delantero paraguayose sumó este miércoles a la pretemporada de Independiente por lo que el entrenadorya tiene a los cuatro refuerzos a disposición.El ex Argentinos Juniors es la única incorporación oficializada por el club pero no había podido estar en el primer día de la preparación en Villa Domínico.Ávalos se sumó al lateral izquierdo, al delanteroy al mediocampistay completó el cuarteto de refuerzos del "Rojo" de cara al 2024.El goleador, anunciado como refuerzo durante la Navidad, estaba en su país natal y no pudo llegar a tiempo al inicio de la pretemporada.La otra novedad de la mañana en el predio Santo Domingo fue la presencia del mediocampista Diego Tarzia, otro de los juveniles promovidos por Tevez.El jugador categoría 2003 ahora integra el grupo que completan Santiago López, Rodrigo Atencio, Tomás Parmo y Mateo Morro.El plantel del "Rojo" seguirá con la preparación en Miami a partir de los primeros días de enero.Independiente debutará en la Copa de la Liga en el último fin de semana de enero contra uno de los ascendidos, Independiente Rivadavia de Mendoza, como visitante.