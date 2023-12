La acción de Burford Capital se disparó 11% tras dichos de Milei sobre el bono perpetuo

El presidente Javier Milei sugirió que el Gobierno está evaluando un bono perpetuo para pagar el fallo judicial relacionado con la renacionalización de la petrolera YPF en 2012.

La acción de Burford Capital se disparaba un 11% en la mañana del miércoles en el arranque de la bolsa neoyorquina, después de que el presidente argentino, Javier Milei, sugiriera que el Gobierno está evaluando un bono perpetuo para pagar el fallo judicial relacionado con la renacionalización de la petrolera YPF en 2012.Un bono perpetuo es un tipo de inversión en el que el emisor paga intereses a los inversores de manera indefinida, sin tener una fecha de vencimiento específica.En los bonos perpetuos, el emisor paga un cupón para siempre, y no tienen que pagar al vencimiento.También se le suelen llamar bonos perpetuos a los que tienen un vencimiento muy largo, como 100 años, y este tipo de bono ya fue emitido una vez en la Argentina, precisamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, cuando se desempeñó como ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri.Previamente, las acciones de Burford habían escalado un 15% el 8 de septiembre último, tras conocerse una decisión judicial contra Argentina que precisó los daños e intereses en los reclamos de Petersen y Eton Park contra el país, donde Burford compró los derechos de litigio y se llevará una participación mayoritaria del resultado del juicio., según se desprende de la fórmula que avaló la jueza a cargo del distrito sur de Manhattan, Loretta Preska.En rigor, la sentencia que condenó a la Argentina se conoció antes, en marzo último, cuando las acciones de Burford se dispararon un 53%, más precisamente el 31 de marzo, después de que Preska aceptara las mociones de los demandantes contra Argentina."Aquí tenemos un problema porque no tenemos el dinero, no tenemos $16 mil millones, esa es la realidad, pero tenemos la voluntad de pagar", dijo Milei el martes en una entrevista televisiva con La Nación.“Lo que vamos a hacer, es una idea en la que estamos trabajando, es crear el impuesto (Axel) Kicillof, es decir pagar este fondo con un bono perpetuo”, agregó el mandatario argentino en referencia al entonces ministro de Economía que gestionó la estatización de YPF, y actual gobernador bonaerense., según precisó la compañía.