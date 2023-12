Advirtieron por la pérdida de empleos en la obra pública

Foto: Marcelo Ochoa

La obra pública perdió en los últimos meses cerca de 80.000 puestos de trabajo y registró un crecimiento del área informal porque la construcción "compite con los planes sociales y los empleados no quieren acceder a la formalidad para no perderlos", manifestó este miércoles el presidente de la Confederación de Pymes Constructoras (CPC), Gerardo Fernández.En declaraciones a la radio AM 750, Fernández dijo que "el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric) releva como dato histórico 500.000 puestos de trabajo, de los cuales en los últimos meses se han perdido cerca de 80.000, resultando 420.000 en los primeros días de diciembre".Asimismo, contempló que"Estamos manteniendo niveles de hace 10 años atrás, lo que significa que si hay crecimiento poblacional está habiendo un crecimiento del área informal del trabajo de la construcción porque compite con los planes sociales, y no quieren acceder a la formalidad para no perder el plan", evaluó Fernández.En este sentido, calculó que "existen de dos a tres empleos en negro en el sector privado porque el sector público garantiza que estén todos en blanco: serían 700.000 u 800.000 los que están en negro en el sector privado", sumó.Consultado sobre la proyección de un millón y medio de personas afectadas por el freno de la obra pública, el titular de CPC habló de "los que se llaman colaterales", y explicó que "si destruís el empleo registrado formal esto impacta también en los prestadores de servicios, montajistas, corralones, venta de materiales".Por otra parte, ponderó el rol de obra pública al remarcar que "los países civilizados que han tenido crecimiento y motor de la economía lo han hecho en forma particular con la inversión" en ella, y puso como ejemplo el plan Marshall "que fue la reconstrucción de la Europa de la posguerra y lo que le dio el motor a la economía", puntualizó.Fernández también dijo que "muchas veces la gente confunde lo que es la obra pública porque se habló mucho de corrupción", ante lo cual enfatizó: "No somos todos lo mismo".Por último, en referencia a la continuidad de la obra pública pese a la intención del gobierno de Javier Milei de frenarla y privatizarla, el titular de CPC recordó que "el Presidente y todo su equipo ha dicho que va a haber cumplimiento de contratos"."Basándonos en esos dichos, los contratos que están vigentes serán cumplidos; también ha dicho: 'Dentro de la ley todo, fuera nada', con lo cual cumplimiento de los contratos es dentro de la ley", señaló.