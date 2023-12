Menem advirtió al Congreso y a la Justicia que la ciudadanía votó las reformas del DNU

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmó que "sería muy difícil" para el Gobierno que el Congreso y la Justicia "pongan obstáculos" / Foto: Alejandro Santa Cruz.

Menen aseguró que la Comisión Bicameral que analizará el DNU emitido por Milei terminará de conformarse entre el miércoles y jueves

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, afirmó queal decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei que desregula la economía y propone reformas; y recordó que el presidente Javier Milei tuvo el apoyo del 55 por ciento del electorado en el balotaje llevado a cabo en noviembre pasado."La política es difícil y complicada. Hay una inercia que va a tirar en contra de un gobierno que ganó con más del 55% por ciento de los votos diciendo (en la campaña electoral) exactamente lo que iba a hacer. Sería muy difícil que los demás poderes del Estado (en referencia al Legislativo y al Judicial) pongan obstáculos a algo que la gente votó directamente", opinó el diputado de La Libertad Avanza.En declaraciones formuladas a Radio La Red, el presidente de la Cámara de Diputados criticó a quienes "empiezan a cuestionar la manera de gobernar" de Milei "cuando"."Las fuerzas (políticas) que están en contra (del Gobierno) son las que perdieron, las del 44 por ciento (de los votos obtenidos en el balotaje). Tendrían que recapacitar y entender que la gente votó esta transformación, que quiere algo distinto. Que no quiere más la economía que veníamos soportando en una maraña de regulaciones que nos ha traído a este desastre", consideró.Menem insistió que la oposición tendría que "tomar conciencia que hubo una fuerza que ganó y quiere instrumentar", a lo que agregó: "No hay que perderlo de vista"."Nadie pone en duda de la necesidad y urgencia que tiene la Argentina. No solo no hay plata, sino que no hay tiempo para que se termine de desmadrar este desastre que dejó el gobierno anterior", advirtió el diputado.Expresó asimismo que "entre hoy y mañana debería terminar de conformarse" la representación de ocho legisladores que tendrá la Cámara de Diputados en la Comisión BicameralEn ese sentido, aseguró que la oposición representada por Unión por la Patria (UxP) contará con tres de los ochos miembros de Diputados en la Comisión, por lo que los cinco restantes le corresponderán "a los demás espacios políticos", entre ellos el oficialista la Libertad Avanza (LLA).