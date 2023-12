Bullrich le pidió a la CGT un acto pacífico y sin cortes de calles

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió que la CGT “genere un acto pacífico” / Foto: Archivo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió que la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT)junto a otros sindicatos y organizaciones sociales frente a Tribunales para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), promulgado por el Poder Ejecutivo para desregular la actividad económica.En dialogo con la prensa, Bullrich reiteró que su cartera hará cumplir el protocolo de orden público presentado por el Gobierno para este tipo de protestas, lo que implicará que “no habrá carriles liberados” para que se desplacen los manifestantes y que no podrán producirse cortes de calles.Además, destacó que la CGT haya avisado a las autoridades del ministerio de Seguridad sobre la marcha de este miércoles a Tribunales.“La CGT mandó un pedido de uso de espacios públicos y. Se han comprometido a dejar el espacio tal cual lo reciben, y esto significa un cambio importante”, remarcó la funcionaria.Bullrich opinó que “el hecho de que la CGT en vez de hacer hechos de violencia genere un acto pacífico en los espacios permitidos, y si rompen algo lo pagan y van a limpiar y dejar el espacio tal cual, es un avance importante”.La ministra volvió a reivindicar el DNU promulgado la semana pasada por el Poder Ejecutivo al decir que “anula muchos intereses particulares y”.“Hoy me tengo que ocupar de que la ciudadanía viva otra jornada de paz, que tratemos que no haya una marcha por día, y que nos acostumbremos a otro tipo de convivencia”, subrayó la funcionaria nacional.Asimismo, ante una consulta,, en la zona de Tribunales, donde esta convocada la manifestación.Al referirse a la decisión de no renovar los contratos de 7.000 trabajadores estatales que vencen a fin de año indicó que “son siete mil personas que entraron este último año al Estado, un Estado que no tiene sillas donde sentar a la gente”.“El objetivo es que haya más empleo privado y menos empleo estatal”, concluyó.