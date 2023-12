Alerta amarilla en diferentes provincias por tormentas y vientos fuertes

Foto: Cris Sille

Foto: archivo

Elpor tormentas en el sur de la provincia de Buenos Aires y sectores de La Pampa, Río Negro, San Luis, Mendoza, Salta y Jujuy, a la vez que rige otra alerta amarilla por viento en algunas localidades de La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego.Esta tarde y noche estará bajo, en ciudades como Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Villarino, Monte Hermoso, Patagones, Púan, Coronel Pringles, Coronel Suárez y Tornquist.La alerta también comprende a la casi totalidad de, con excepción del extremo norte; el oeste y sur de, al este de Mendoza y al este de"El área será afectada por, y estarán acompañadas por fuerte actividad eléctrica, ráfagas, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos", indicó el SMN.Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros (mm), pudiendo ser superados en forma puntual, por lo que el SMN recomendó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; y evitar actividades al aire libre.El organismo nacional también pidió no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la posible caída de granizo.En el norte del país, la alerta por tormentas abarcaba a la mayor parte de, menos el sector este, y a una porción de, en la prepuna de Iruya, de Orán y de Santa Victoria.Allí se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 45 mm, pudiendo ser superados en forma puntual, precisó el SMN.Por otro lado, el organismo meteorológico emitió unaLas localidades de La Pampa serás afectadas por vientos del sudoeste con velocidades entre 30 y 50 km/h, y ráfagas que pueden superar los 70 km/h.En tanto, en Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan vientos del sudoeste con velocidades entre 50 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.Por el nivel amarillo que implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", el SMN pidió evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.