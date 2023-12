Transporte bonaerense: advierten las consecuencias de que Nación no gire recursos

la semana que viene no estamos en condiciones de pagar subsidios. Se tiene que resolver el tema de la Provincia, ahogarla financieramente para tener sumisión política es un grave error”, dijo Jorge D´Onofrio / Foto: CNRT.

"Fue muy fuerte la quita anunciada por el gobierno de Milei. Retirar los fondos de gastos corrientes es un intento de ahogar financieramente a la provincia (de Buenos Aires) y todavía no encontramos interlocutores” Jorge D´Onofrio

El Ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires,, afirmó que, "con la quita de recursos de Nación a la provincia, a partir del año 2024 no se podrán pagar los subsidios" al sector.En ese sentido, el funcionario bonaerense aseguró que tendránas medidas anunciadas por la gestión de Javier Milei."Fue muy fuerte la quita anunciada por el gobierno de Milei. Retirar los fondos de gastos corrientes es un intento de ahogar financieramente a la provincia (de Buenos Aires) y todavía no encontramos interlocutores”, informó el funcionario bonaerense.Sostuvo que, "con toda la quita de recursos que le anunciaron a la Provincia, como el Fondo del Conurbano, el Fondo Educativo, el Fondo de Financiamiento por mencionar algunos, a partir de 2024 la Provincia no va a poder pagar subsidios al Transporte”.En ese marco, explicó: “. Se tiene que resolver el tema de la Provincia, ahogarla financieramente para tener sumisión política es un grave error”.. El Gobierno nacional debe convocar y sincerar su política”, cerró el ministro.