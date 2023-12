Weretilneck: la minería es la gran oportunidad para superar la crisis económica

Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. Foto: Archivo.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, afirmó que en el contexto económico nacional, con baja del consumo y caída de recursos propios,y aclaró que la provincia afronta "una enorme pérdida de recursos, pero que los gastos se sostienen", según se informó."Son meses de mucha cautela para tomar decisiones en torno de los gastos del Estado", dijo en la ciudad de Cipolletti.En ese marco, explicó a LU19 que ese fue el motivo por el que recortó la planta política rionegrina: "Achicamos la estructura del Gobierno, estamos siendo muy austeros".El mandatario rionegrino aseguró que la minería es una gran oportunidad para crear, que tiene un enorme potencial en Río Negro y que no está aprovechado.Según la información oficial, Río Negro tiene abundantes y valiosos recursos naturales, y puede promover no sólo el crecimiento de la industria sino que también representa un impulso socioeconómico tan importante como necesario para la región."En medio de esta crisis", dijo Weretilneck."La minería se consolidó como una fuente laboral en la Argentina, y Río Negro no va a dejar pasar la oportunidad, vamos a hacer minería cuidando el agua, el medioambiente y respetando a los pueblos originarios", aclaró.El mandatario rionegrino detalló que, "los tradicionales, piedra laja, diatomea y bentonita; litio en General Roca, uranio, carbón, plata y oro".Finalmente, aseguró que el suelo será cuidado al igual que el agua y "vamos a respetar los derechos de los pueblos originarios"."Con licencia social,, no dejaremos pasar la oportunidad", concluyó.