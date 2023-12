Personal de salud de CABA marcha "críticamente" a Tribunales

Foto: Pablo Aneli

Las asociaciones decomunicaron su adhesión "crítica e independiente" a la movilización convocada para este miércoles a Tribunales por la CGT en rechazo al DNU de desregulación de la economía."De forma coordinada y en sintonía gremial, tres de las organizaciones emblemáticas de la salud pública en CABA resolvieron adherir a la convocatoria de la CGT a Plaza Lavalle, aunque con una posición 'crítica e independiente' según lo expresado desde APyT, ALE y AGIHM, sindicato que nuclea al personal del Hospital Moyano en el área de la salud mental", informaron las entidades en un comunicado.La, sostuvo que resolvieron adherir a la convocatoria de la CGT "aunque con planteos propios que vienen de tiempo atrás y que implican"."Para eso no alcanzan la judicialización con una Corte Suprema que se mueve al calor de los cambios de gobierno ni medidas aisladas: las centrales obreras tienen que impulsar asambleas en todo el movimiento obrero y llamar a paro activo con movilización como parte de un plan de lucha hasta enterrar el DNU", sentenció.El, señaló los "mazazos económicos que viene recibiendo la clase trabajadora", como "la devaluación que nos licúa los salarios, la escalada de precios que nos golpea directamente, la reforma laboral que se propone y la criminalización del derecho a huelga", a los que consideró "declaración de guerra contra todos los trabajadores"."Por eso resolvimos adherir a la convocatoria en Plaza Lavalle, aunque con muchos reparos respecto al propósito de la CGT: no queremos para descomprimir o hacer 'catarsis', queremos derrotar este programa antiobrero y antipopular", aclaró Veiga.La, analizó que luego de "una situación crítica con el gobierno anterior, los anuncios y primeras medidas de Milei que nos hunden más todavía, la enfermería que le reclama a Jorge Macri en CABA no es ajena a las consecuencias económicas y sociales del DNU"."Tenemos la obligación de estar este miércoles, aunque igual que APyT y AGIHM y otros sectores vamos a participar con nuestras propias banderas", completó.