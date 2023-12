Desde UxP consideraron "muy grave" la acusación de Milei contra legisladores

Germán Martínez / Foto: Lara Sartor.

Diputados de Unión por la Patria (UxP) rechazaron este miércoles las declaraciones del presidente Javier Milei en relación a que legisladores puedan pedir coimas para tratar leyes y lo instaron a formular una denuncia al respecto.El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP)rechazó este miércoles las declaraciones del presidente Javier Milei en relación a que legisladores puedan pedir coimas para tratar leyes, y lo instó a formular una denuncia al respecto.la actitud presidencial teniendo en cuenta que "Milei fue diputado hasta hace pocos días", escribió el diputado nacional de UxPdesde su cuenta en la plataforma X.Un fiscal tiene que actuar de oficio y exigir urgentes explicaciones. Si no, impulsaremos una denuncia", añadió y se despidió con que "no vale todo".Milei señaló el martes en una entrevista con el señal La Nación + quepara aprobar determinadas leyes en el Congreso.“A esos que les gusta tanto la discusión y discutir la coma y todo eso es porque están buscando coimas. Cuidado. Este DNU apunta contra los corruptos. Hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta”, sostuvo el mandatario.Por su parte, el diputado nacional de UxPtambién instó al Presidente acuando acusó a legisladores de estar sujetos a recibir posibles coimas en el marco del tratamiento del DNU que desregula la economía., escribió Yedlin este miércoles desde su cuenta en la plataforma X.En el mismo sentido, ejemplificó que la situación es "como si yo lo acusara de hacer negocios con las privatizaciones de YPF, del Litio, de Aerolíneas, a quien se le puede ocurrir".“No tienen consciencia de la gravedad de la situación, o la subestiman. Hice un posteo con una frase de (el expresidente Arturo) Frondizi. Los que me cuestionan la forma imagino que estarán despotricando contra él. Sabiendo que cuando entra la maquinaria del Congreso le pone tanta lentitud que estropea todo. Parte de esa lentitud es porque buscan coimas", señaló el jefe de Estado.Y en ese sentido, puntualizó: "Algunos, no dije todos. Pero a esos que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas. Esto apunta contra los corruptos, esa dinámica para vender sus votos. Ojo que hay mucho vivillo dando vuelta”.