Cómo tramitar en CABA el subsidio para los damnificados por el temporal

El gobierno de lacomunicó este martes que todos aquellos vecinos que hayan sufrido daños por eldel pasado domingo 18 deberán tramitar elhasta el próximo 18 de enero, y a partir de allí la autoridad de aplicación iniciará el procedimiento de verificación del daño en un plazo de 15 días hábiles después de la solicitud.Sobre la puesta en marcha de este resarcimiento, el jefe de Gobierno porteño, sostuvo que "tomamos la decisión de otorgar unpara ayudar a reparar los daños que muchas familias sufrieron en sus casas o en sus vehículos"."Los vecinos damnificados tendrán disponible una ayuda de hasta 2 millones y medio de pesos para arreglar daños en bienes inmuebles, y un millón y medio para los automotores", agregó.Al respecto, se indicó que aquellos que resultaron damnificados podrán anotarse en: . "Es necesario contar con usuario y clave miBA nivel 2 ó 3", se aclaró.El trámite es gratuito, hay que ser el titular del bien o sucesor universal (adjuntar documentación respaldatoria), foto de ambos lados dely documentación que acredite la titularidad del bien y su radicación en laAdemás, se deberá informar cuenta bancaria (N° de) y adjuntar fotografía que acredite el daño.Si se trata de Inmuebles, habrá que presentar título de propiedad original o informe de dominio, mientras que para automotor, la documentación requerida será la"Se trata de la entrega de una suma fija de dinero, que será establecida por la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano considerando la magnitud del perjuicio por el temporal, que deberá superar un procedimiento de verificación, y la vulnerabilidad económica del solicitante", precisaron desde el gobierno porteño.También se indicó que un mismo damnificado podrá recibir subsidios acumulados por perjuicios acreditados en un inmueble y un automotor. No obstante, en ningún caso se otorgará el beneficio a distintas personas respecto a un mismo bien.En el caso de Núcleos Habitacionales Transitorios o barrios vulnerables, el Instituto de Vivienda de la Ciudad, en conjunto con la, determinará los mecanismos específicos de acompañamiento económico para asistir a los damnificados.Al formular el anuncio del resarcimiento económico a los damnificados por el, tal como se había adelantado la semana pasada,expresó que "estamos con el foco puesto en acompañar y estar junto a los vecinos de la Ciudad. Me comprometí a gobernar cuidando y defendiendo a los porteños"."Tomamos la decisión de otorgar un subsidio para ayudar a reparar los daños que muchas familias sufrieron en sus casas o en sus vehículos. Los vecinos damnificados tendrán disponible una ayuda de hasta 2.500.000 de pesos para arreglar daños en bienes inmuebles y de 1.500.000 de pesos para los automotores", agregó.El temporal produjo daños en autos que terminaron aplastados por árboles arrancados de raíz por las ráfagas de viento, casas afectadas, chapas retorcidas, postes, columnas de alumbrado y cables caídos, y comercios que se quedaron sin poder abrir sus persianas y algunos sin vidrieras.En tal sentido, el jefe de Gobierno de lapuntualizó que "si alguien sufrió roturas en su casa y también en su vehículo, podrá recibir ambos subsidios. Frente a la magnitud del evento meteorológico que vivimos, la responsabilidad de la Ciudad nos excede. Pero aún así sentimos que tenemos que dar una respuesta y ayudar. Cuentan conmigo y con todo el equipo que me acompaña en ese objetivo".