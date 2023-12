El gobernador Kicillof sobre el DNU de Milei: "La Constitución hay que respetarla"

Foto: Diego Izquierdo.

Para el gobernador, Milei "abandonó la pretensión de novedad" que mantuvo durante la campaña y consideró que el libertario "está haciendo un ajuste clásico" que, dijo, incluye "ajuste fiscal, ajuste monetario y devaluación"

"Estos programas de desregulación tienen como efecto que se resiente mucho la producción nacional, por más que después haya alguna estabilización, sectores claves de la provincia de Buenos Aires sufren con este tipo de políticas" Axel Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó este martes que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado por el presidente Javier Milei no se "atiene al propósito" por el cual fue creado ese tipo de instrumento y exhortó a "respetar la Constitución Nacional" sin importar "cuánto saques" en las elecciones."No he escuchado a ningún (abogado) constitucionalista de Argentina que haya dicho que este decreto se atenga al propósito que tienen los decretos de necesidad y urgencia", criticó el gobernador bonaerense en declaraciones a la señal C5N desde la ciudad de Mar del Plata, donde encabezó la puesta en marcha del operativo 'Sol a Sol'.Kicillof señaló que tras la medida hay "300 leyes abolidas por decreto" y afirmó que una decisión de ese alcance está "fuera de rango totalmente"."El Presidente no gana en la primera vuelta, es un presidente votado en balotaje y que luego, al no tener probablemente mayorías legislativas, decide hacerlo por decreto", evaluó Kicillof y marcó que "la Constitución hay que respetarla, no importa cuánto saques" en las elecciones.Sobre los primeros días de gobierno de La Libertad Avanza (LLA), analizó que en esa fuerza ya anunciaban durante la campaña electoral que "el gradualismo estaba descartado, que se venía un shock; el efecto ha sido rápido y profundo".Para el gobernador, Milei "abandonó la pretensión de novedad" que mantuvo durante la campaña y consideró que el libertario "está haciendo un ajuste clásico" que, dijo, incluye "ajuste fiscal, ajuste monetario y devaluación"."No creo que se haya votado el ajuste, creo que se dijo muchas veces que 'este ajuste no iba a tocarte el bolsillo a vos' sino a la casta", remarcó Kicillof e insistió: "Si alguien pensaba que el ajuste no lo iba a afectar, muy pocos se han podido ver por fuera de esa situación".Kicillof confió que con el resto de los gobernadores están en "una situación de deliberación para ver cómo se da respuesta a esto".Sobre las medidas anunciadas hasta ahora por Milei, evaluó que "estos programas de desregulación tienen como efecto que se resiente mucho la producción nacional, por más que después haya alguna estabilización, sectores claves de la provincia de Buenos Aires sufren con este tipo de políticas".En cuanto a la temporada de verano en la Costa argentina, adelantó que "hay datos que no son alentadores" sobre el turismo pero subrayó que la "obligación" del Gobierno provincial es "ayudar y contribuir a que sea la mejor temporada posible".