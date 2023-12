Cúneo Libarona confió que el DNU va superar el "test constitucional"

Mariano Cuneo Libarona / Foto: Alejandro Santa Cruz.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aseguró este martes que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que presentó el presidente Javier Milei la semana pasaday consideró que en los últimos años"El DNU se ajusta a la legalidad y legitimidad desde el punto de vista jurídico", explicó el ministro en una entrevista al canal TN y afirmó que para el armado del documento que consta de 366 artículos "se analizaron precedentes tanto de la Cámara como de la Corte Suprema de Justicia".Respecto a los amparos judiciales que varias organizaciones sociales y sindicales presentaron para que se anule el DNU, Cúneo Libarona reiteró:", advirtió respecto del funcionamiento del poder judicial.En ese sentido, afirmó quey auguró que "va a ser desestimado por ser inadmisible porque se les creó preocupación y se les mancilló en su honor" a los miembros de la Corte. "Fue una maniobra política artera para perjudicarlos", enfatizó.Por otra parte, el ministro aseguró que "tiene que reducirse muchísimo el plantel de empleados" del poder judicial en el contexto del plan de desregulación del Estado que plantea el Gobierno Nacional y consideró que como "el país tiene problemas económicos" entonces "hay un montón de gastos que todos tenemos que reducirnos"."Por ejemplo, no hay más celulares, montón de autos oficiales o comidas pagadas por el Estado. Y se pasaron de 16 a 4 asesores" por funcionario, enumeró el ministro.Sin embargo, pese a no tener el tema "del todo estudiado", advirtió que hay situaciones "muy injustas" en el régimen de impuesto a las Ganancias dentro de la justicia, como queConsultado también por las acusaciones de "lawfare" en causas contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, opinó que en los últimos años "hubo demasiada política metida en tribunales" y si bien admitió que "no conozco las causas como para opinar, creo que se ha ido muy lejos tanto en las causas que iniciaron a la familia Kirchner como las causas que le iniciaron a (el expresidente) Mauricio Macri".