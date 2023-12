Unos 22 mil efectivos participarán del Operativo Sol a Sol de verano en la provincia de Buenos Aires. VER VIDEO

"El operativo Sol a Sol refuerza en todas las localidades turísticas la seguridad, pero también una importante dotación de recursos hospitalarios, extrahospitalarios, transporte, cultura y de tránsito, banco provincia, y de otras áreas provinciales". Axel Kicillof

Venimos con todo para sostener una temporada que va a ser compleja, pero desde ya les digo que pueden contar con un gobierno de la provincia de Buenos Aires que estará presente en todo momento". Axel Kicillof

Un gran despliegue que incluye la presencia de más de 22 mil efectivos en las calles; el fortalecimiento de efectores de salud e instalación de postas sanitarias en la costa atlántica; y operativos de fiscalización y control en las rutas bonaerenses.

El operativo Sol a Sol prevé para el verano 2023/2024 el despliegue de más de 22.300 efectivos policiales, 185 autos, 76 motocicletas, diez camiones, seis helicópteros, cuatro motos de agua y dos lanchas, además de cuatro drones y 20 torres de vigilancia, entre otras medidas para "sostener la temporada", dijo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, durante el lanzamiento del plan en la ciudad de Mar del Plata."Nos espera un verano difícil y con complicaciones, pero desde el gobierno provincial no vamos retroceder y vamos acompañar al pueblo bonaerense que necesita trabajo, producción, ingresos, salud y más educación, disfrutar y descansar en sus vacaciones", dijo el gobernador al lanzar el Operativo Sol a Sol 2023/2024.Para este verano, el despliegue incluiráy para la contingencia de combate de incendios y unos 6.000 bomberos, entre voluntarios y pertenecientes a las fuerzas de seguridad.En esta edición, el operativo tendrá la novedad delpara realizar, además de lo controles en diversos puntos y corredores viales de la provincia de Buenos Aires.Con respecto al, los turistas tendrán atención pre hospitalaria y de refuerzo en distintos puntos en las rutas 2, 3, 11, 33, 56, 63 y 74, sumándose a los, instaladas en elTambién habráen todo el corredor turístico, con cinco equipos de trauma, dos de neurocirugía, dos equipos de salud mental, 39 ambulancias de alta complejidad, nueve vehículos 4X4, dos móviles de logística, un helicóptero sanitario y dos minibús, se detalló.En tanto, elque formará parte del Sol a Sol 2023/2024, se informó que tendrá 35 postas en 12 municipios, con 176 promotores realizaron tareas preventivas.Durante la ceremonia de lanzamiento, el gobernador Kicillof hizo hincapié en que el Operativo de Sol a Sol es "y al mismo tiempo destacó la "presencia de los 22 mil efectivos, incluyendo a aquellos que comienzan su carrera hoy como agentes"."Este esfuerzo se da en un año muy especial donde estamos observando los efectos de las medidas económicas, que están generando consecuencias en todas las esferas de la vida social y económica de nuestra provincia", aseguró.En su breve discurso el mandatario bonaerense afirmó que "el operativo Sol a Sol refuerza en todas las localidades turísticas la seguridad, pero también una importante dotación de recursos hospitalarios, extrahospitalarios, transporte, cultura y de tránsito, banco provincia, y de otras áreas provinciales"."Llevamos cuatro años batiendo récords de turismo, de gasto, de inversión, de presencia de un Estado que se ha dedicado a fomentar el turismo, la quinta actividad de la provincia, generadora de empleo", preciso Kicillof."Venimos con todo para sostener una temporada que va a ser compleja, pero desde ya les digo que pueden contar con un gobierno de la provincia de Buenos Aires que estará presente en todo momento", enfatizó.Kicillof expresópero estamos convencidos que con recortar los recursos no es la forma correcta. Creen que castigan a un gobierno o a quienes tenemos la responsabilidad de representación, pero si cortan recursos, lo van a sufrir los municipios y el pueblo", remarcó."Sabemos que a la gente se le va a hacer dura, pero yo le digo que pueden contar con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires", al mismo tiempo que precisó que como viene ocurriendo el Estado Provincial estará presente "para que esta temporada sea exitosa en materia de seguridad, de salud y de alternativas de recreación accesibles.Acompañando a Kicillof estuvieron presentes el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa y otros dirigentes e intendentes bonaerenses, entre ellos, la ex directora del Anses, Fernanda Raverta.A tomar la palabra,preciso que "se montaronpara asistir a quienes recorran" y ademas "se instalaronde la provincia, que contarán con, tres consultorios móviles con shock room, terapia intensiva móvil"."Tenemos-continuo- de atención primaria de la salud,con internación que montamos y todos los recursos disponibles para todos. Lo hacemos con mucha inversión desde el Estado, creyendo que hay que trabajar articuladamente desde la provincia con los municipios e incentivar también a que el sector privado pueda desarrollarse, y que se pueda disfrutar cada vez más las vacaciones", expreso el funcionario..En tanto queconfirmó la puesta en marcha a partir del, donde habrá actividades deportivas, recreativas y culturales gratuitas para toda las familias.Además de la reactivación del parador ReCreo, en Mar del Plata, exposiciones y actividades para celebrar ely actividades en el resto de los museos de toda la provincia."Estamos en un contexto difícil, pero no por ello cambiaremos el compromiso, ni los lineamientos que tenemos para el desarrollo del turismo. Vamos a generar todas las acciones para que cada vez nuestros visitantes puedan disfrutar de nuestra cultura e identidad", concluyó Costa.