Daer advirtió que "el objetivo" es que "no siga corriendo" el DNU de Milei

Daer dijo que "el objetivo" del movimiento obrero es que "no siga corriendo" el DNU de Milei VER VIDEO

Héctor Daer, cosecretario de la CGT.

Cuestionamientos al DNU de Milei, antes de marchar a Tribunales.

El cosecretario general de laexpresó este martes que "el objetivo" del movimiento obrero es que "no siga corriendo" el decreto con el que el Gobierno establece la desregulación de la economía, planteó que se analizaráy criticó al presidentepor "salir con adjetivos", a quien le pidió "tener seriedad" para afrontar la situación del país."Lo que tiene que hacer el movimiento obrero es adecuar los tiempos y la estrategia para lograr el objetivo, que es que elno siga corriendo", dijoal ingresar al Congreso para mantener una reunión con senadores dely representantes de laEl gremialista indicó que "va a ser parte del análisis, no sólo un paro, sino un plan de lucha" en repudio delpresentado por, del que ya se había manifestado en contra al calificarlo como un "ataque a los derechos laborales, sociales y a la seguridad social".En la previa de la movilización que congregará desde las 11 del miércoles ena la, las dos, la Unidad Piquetera y partidos de Izquierda para protestar contra el decreto,remarcó que "no hay que comprarse el show de que pongan", en alusión al protocolo antipiquetes elaborado por la ministra de Seguridad,"El argentino no está para esto. Vamos a ir a, le vamos a decir a la Justicia que hicimos una presentación, fundada por prestigiosos juristas y que lo que queremos es que se haga lugar a esa petición. Que se suspendan los alcances dely que se dé tratamiento para darle declaración de inconstitucional", explicó.Además, aseguró que existe "un camino político que es que el Congreso no lo deje correr" y que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo lo "declare inválido a través del rechazo"."Latiene la palabra, también la tiene que tener el Parlamento. Vamos a dejarlo claro. Estos temas del contralor del poder Ejecutivo se pueden realizar durante todo el año. No es necesario estar en sesiones extraordinarias. La labor de contralor es permanente", agregó.también cargó contraal decir que "salió con adjetivos" y que el contexto del país "no está para ironías ni para adjetivar"."Argentina está en una situación grave, estamos en un ajuste muy severo. Desde el Presidente a todos nosotros tenemos que tener seriedad para llevar estos graves momentos", apuntó.