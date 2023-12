El presidente de Unión confirmó llamados de Boca por Zenón

Foto: Sebastián Granata

Foto: Sebastián Granata

Foto: Raúl Ferrari

Luis Spahn, confirmó este martes que Boca Juniors solicitó condiciones por el volante Kevin Zenón, quien también es seguido de cerca por otros clubes del ámbito local e internacional."De Boca me llamaron por Zenón. Pero no es el único, hay tres clubes interesados del país y algunos del exterior", afirmó Spahn en diálogo con la radio DSports."Pretendemos 4 millones de dólares limpios por el 80 por ciento del jugador. Nos parece una cifra potable", indicó el titular del club santafesino.A su vez, deslizó que Racing Club está entre las instituciones interesadas por Zenón, pero no dio detalles sobre las ofertas del exterior.Spahn señaló que continúan las negociaciones por el volante de Racing Jonathan Gómez: "Estamos avanzando. Hay que aflojarlo mucho a Víctor Blanco (presidente de Racing)".Al mismo tiempo, consideró "complicada" de otro volante de Racing, Emiliano Vecchio: "Lo vemos muy difícil. Es complicado sacarle al presidente a su pariente", indicó Spahn, entre risas, a propósito de la relación que el futbolista mantiene con una de las hijas del titular de Racing.