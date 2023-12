Un podcast relata los tres años de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

Un grupo de mujeres que quieren contar cómo llega la Ley IVE a los rincones de ocho provincias argentinas. /Foto: Parque Podcast.

La portada de la serie. /Foto: Parque Podcast.

La "host", Pupina Plomer. /Foto: Parque Podcast.

Una de las grabaciones de los episodios. /Foto: Parque Podcast.

Desde este jueves Spotify y las demás plataformas ofrecenLa serie se estrena en el tercer aniversario de la aprobación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y cuenta con la conducción de Florencia “Pupina” Plomer, historiadora, docente e influencer.Los ocho episodios de entre 10 y 15 minutos de duración recorren los territorios más remotos de ocho provincias: Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Corrientes para contar la experiencia de los profesionales de la salud, las activistas y las usuarias. Las primeras entregas indagarán en cómo llegó la ley desde el Congreso a las salitas de salud de Formosa, la potencia de escuchar a las usuarias del sistema en Córdoba, el aborto como una práctica segura en La Rioja y la posibilidad de decidir en libertad en Santiago del Estero.“Decisiones es una apuesta a sostener con convicción los avances del feminismo para mirar hacia adelante con más fuerza y organización colectiva”, explican los productores. “Desde 2021, a través de su Programa Rodando Derechos, Católicas por el Derecho a Decidir recorrió ocho provincias del NOA, NEA y centro del país, para consolidar las rutas de acceso hacia una mejor calidad de atención en derechos sexuales y (no) reproductivos dentro de los servicios de salud”, cuentacoordinadora del programa e integrante de la ONG que surgió en Córdoba hace treinta años, gestada por un grupo de mujeres católicas y feministas, dispuestas a desobedecer los mandatos de la maternidad obligatoria y a impulsar la legalización del aborto seguro y gratuito en la Argentina.“En el podcast buscamos relatar la llegada al territorio del derecho a la interrupción del embarazo. Tiene un objetivo político, mostrar cómo se logra la vigencia de la IVE a partir de la militancia feminista , cómo se logra que sea realidad en todo el país.Tenemos que mostrar lo que construimos como feministas en cada rincón de la provincia”, puntualiza Morillo y da un ejemplo concreto:La activista señala que la labor del personal de salud, los gobiernos provinciales, la Dirección Nacional de Salud Reproductiva y las militantes logra que el modelo basado en la persona, que promueva la escucha y la confidencialidad llegue a los distintos rincones del país., argumenta aunque admite que siguen produciéndose obstáculos que no son “objeciones de conciencia”, sino “profesionales que no se niegan a participar a modo personal sino que quieren interferir en el trabajo de los equipos de salud en la interrupción de los embarazos”.Para Morillo: “Creo en una Iglesia que respete la libertad de conciencia. En una Iglesia abarcadora y abierta.que se puede ver en Star+, como un modo de mostrarles a los jóvenes de que la Iglesia quiere contenerlos e incluirlos”. Por eso el podcast incluye el testimonio de Mirta, una catequista que describe cómo su fe la acompaña en su trabajo en favor de la vigencia del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.Por su parte,. Mediante podcast y posteos realiza divulgación de temas históricos en redes sociales. Pero en este caso, es la “host” o conductora de “Decisiones”.“Para mí es un orgullo participar de este proyecto. Admiro mucho el trabajo de las compañeras de Católicas…, sobre todo en su compromiso con la militancia en la calle y el día a día” y agrega: “Respecto al podcast, creo que me convocaron porque compartimos muchos ideales sobre la militancia feminista y la lucha por el acceso a la Ley de Aborto Legal, seguro y gratuito. Estamos en un contexto donde se siente que todas esas conquistas medio penden de un hilo,En ese sentido, me parece que somos todas las que escribimos nuestro futuro... como colectivo que une, así como va a quedar expuesto en el podcast”.Desde la productora Parque -que trabaja en la realización de contenidos pensados en, desde y para internet y ha producido 35 series sobre temas de historia, ciencia, cultura, arte, deportes, política, género y derechos humanos- celebraron su alianza con“Entrevistamos a más de 20 personas entre profesionales de salud, activistas para contar la aplicación de la ley en los territorios, sus logros y sus dificultades”, sintetiza, quien destaca que los cuatro episodios que dan fin a la temporada se podrán escuchar los primeros días de febrero, en coincidencia con elque se recuerda el 19 de febrero.Porque ése es el objetivo que comparten CPDC, Parque y “Pupina” Plomer: difundir derechos y mostrar lo que se ha logrado.