Los grandes bancos despidieron a más de 60 mil trabajadores a nivel global en 2023

Los principales bancos del mundo eliminaron más de 60.000 puestos de trabajo en 2023, uno de los años con mayores recortes desde la crisis financiera de 2008, según datos recopilados por el diario londinense Financial Times.La reducción de las plantas revirtió gran parte de la ampliación de contrataciones realizada en la pospandemia y se dio sobre todo en loslos cuales acumulan el segundo año consecutivo de recortes como consecuencia de la caída en los negocios y en las ofertas públicas de empresas.Ela principios detambién tuvo sus consecuencias: la compra forzosa delpor parte de UBS trajo 13.000 despidos ypara el próximo año.“No hay estabilidad, no hay inversión, no hay crecimiento en la mayoría de los bancos, y es probable que haya más despidos”, manifestó a Financial Times,titular de la firma reclutadora deElregistró, aunque únicamente contabilizó a los 20 principales bancos del mundo, por lo que se estima que la reducción real fue aún mayor.La, que representaron casi la mitad del total computado.Durante lalos recortes habían sido, en total, de 120.000 puestos en estos mismos 20 bancos.Por debajo de UBS, los mayores recortes fueron por parte defirma que redujo su planta global en 12.000 puntos a un total de 230.000.Al anunciar la reducción este mes, el CEO, Charlie Scharf anunció que la entidad reservó US$ 1.000 millones para otros costos de indemnización, sugiriendo que más puestos están en riesgo.fueron Citigroup (-5.000), Morgan Stanley (-4.800), Bank of America (-4.000), Goldman Sachs (-3.200) y JPMorgan Chase (-1.000).