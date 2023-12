El Gobierno bonaerense negó un "impuestazo" y que la mayoría pagará $2000 de inmobiliario

López: "Que quede claro: en términos reales lo que paga y pagará un bonaerense sigue debajo de 2019". (Foto: Eva Cabrera)

En materia de tergiversar, Clarín no defrauda. En 4 años le dimos mayor progresividad a los Impuestos Inmobiliarios. La fiscal impositiva que enviamos a la Legislatura sigue ese camino. Que quede claro: en términos reales lo que paga y pagará un bonaerense sigue debajo de 2019 pic.twitter.com/XmcOdtk6QH — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) December 26, 2023

"Para el 49,1% de las partidas no superará los $10.000 anuales, es decir, cuotas de menos de $2.000. Y solo un 15% tendrá que pagar un valor anual mayor a $50.000", ejemplificó López

Legislatura bonaerense

El ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense,, desmintió este martes que el proyecto de Ley Impositiva 2024 prevea un, como tituló un matutino porteño, y citó, a modo de ejemplo, que"En materia de tergiversar, Clarín no defrauda. En 4 años le dimos mayor progresividad a los Impuestos Inmobiliarios. La fiscal impositiva que enviamos a la Legislatura sigue ese camino. Que quede claro:, expresó López a través de su cuenta en la red social X.El ministro compartió junto con este posteo la foto de la tapa del matutino porteño, donde como título principal se lee "Impuestazo de Kicillof: hasta 270% en Patentes y 300% en Inmobiliario".En un hilo que publicó en la red social, López destacó quey seguimos en esa línea. Los últimos montos se fijaron en dic-22, de ahí la inflación a hoy acumulará +210%. Para cuando se empiecen a pagar estos impuestos en febrero/marzo-24, los privados estiman una inflación acumulada desde enero-23 de +300%".. La enorme mayoría tendrá aumentos por debajo, es decir, caída en términos reales. Sólo el 8% de las partidas, las propiedades más grandes y valiosas, pagará en línea con la inflación", precisó.Aclaró que "más allá de los aumentos, que no lo son en términos reales, los valores absolutos en el Urbano son: Para el 31,6% de las partidas el impuesto anual no supera los $5.000, es decir, cuotas de menos de $1.000".López remarcó que "en la PBA reside el 44% de las personas más vulnerables del país. A su vez, es la provincia más perjudicada por un sistema de coparticipación federal de impuestos que es a todas luces inconstitucional y que le impide contar con los recursos que necesita".l, para seguir dando respuesta a las necesidades de las y los más de 17 millones de bonaerenses, y protegiendo especialmente a los sectores vulnerables y medios", concluyó el ministro en su publicación., intentará que este jueves la Legislatura apruebe un pedido de endeudamiento y el proyecto de Ley Impositiva 2024, que contempla incrementos de los gravámenes patrimoniales y una solicitud para que se puedan actualizar los tributos de acuerdo con el índice de inflación.Los integrantes de ambas cámaras fueron convocados a sesión este jueves, el último del año, a partir de las 15.se establecen topes progresivos de crecimiento del gravamen respecto al año anterior, los cuales son ascendentes a mayor patrimonio: el 90% de los contribuyentes tendrá aumentos iguales o menores al 200% y el 10% restante tendrá subas del orden del 300%.Otra de las novedades de laes que se incorpora una cuota adicional a los campos de mayor valor de la provincia de Buenos Aires, pero desde el Gobierno se aclaró que "ninguno de las partidas rurales pagará aumentos que estén por encima de la inflación acumulada".En tanto,para los vehículos modelos 2013 a 2024, de acuerdo con los valores que fija la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor, y el tope máximo para el incremento es del 270% para los autos de más alta gama.