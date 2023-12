Tetaz dijo que "ningún constitucionalista ve que este decreto de Milei sea válido"

"Gana Juan Grabois, gana Myriam Bregman y dicen chau el sistema capitalista, volemos el artículo 16 de la propiedad privada, abolimos los artículos sobre la libertad" Martín Tetaz

"Nosotros esperamos que esto vaya por el canal que corresponde: por el Congreso. Esperamos que el Gobierno desdoble el DNU para permitirnos tratar con urgencia el tema que sea y discutir luego lo no tan urgente. Esperamos que el Gobierno acceda a esta discusión" Martín Tetaz

El diputado de la Unión Cívica Radical (UCR)expresó este martes que esa coalición pretende "acompañar las reformas del Gobierno" pero cuestionó que se realicen a través de un decreto, del cual"No hay un constitucionalista, no hay uno solo. Siempre cuando hay una discusión sobre la Constitución uno encuentra uno con un matiz, ninguno ve que este decreto sea válido.", dijo Tetaz en declaraciones a La Nación+.Para el diputado, los defensores del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el Gobierno establece la desregulación de la economía argumentan "en términos semánticos" que existe un "parate de la economía" y un "estancamiento de hace 20 años" que lo hace "urgente"."Eso es cierto en términos semánticos pero no es cierto en términos jurídicos del artículo 99 inciso 3", explicó Tetaz, en referencia al pasaje de la Constitución que circunscribe a los decretos en "circunstancias excepcionales" y por razones "de necesidad y urgencia".En ese sentido, el diputado señaló que este DNU"Gana Juan Grabois, gana Myriam Bregman y dicen chau el sistema capitalista, volemos el artículo 16 de la propiedad privada, abolimos los artículos sobre la libertad", cuestionó.Pese a esta crítica, Tetaz remarcó que "hay medidas que están buenas" y que "la mayoría son correctas" y subrayó que los legisladores de JxC tienen "la voluntad de ayudar al Gobierno" y "acompañar muchas de las reformas"."Nosotros. Esperamos que el Gobierno desdoble el DNU para permitirnos tratar con urgencia el tema que sea y discutir luego lo no tan urgente. Esperamos que el Gobierno acceda a esta discusión", agregó.Si bien admitió que su discusión en el Congreso "va a tomar más tiempo" y que de del total de "366 medidas" del DNU, habrá "200 que (el Parlamento) va a voltear", resaltó que serán "más duraderas"."No vamos a conseguir todas las reformas, pero las que se puedan conseguir, van a ser mucho mas duraderas", subrayó.Además, Tetaz sostuvo quey que fue elaborado por el asesor presidencial Federico Sturzenegger para una presunta administración de esa coalición., indicó.En esa línea, recordó que Milei le "endilgaba" durante la campaña presidencial a su actual ministra de Seguridad querer "gobernar por decreto"."Él enojado le endilgaba '¿vos pretendés que esto sea una dictadura, pretendés gobernar por decreto?' Mirá que paradoja que ahora se da vuelta la discusión", apuntó, y luego recalcó querer que