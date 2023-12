CAME: "Con este contexto debemos celebrar que no haya sido mayor la caída en las ventas"

El 56% de los comerciantes manifestó que el día de mayores ventas navideñas fue el sábado 23, según un informe / Foto: archivo

El vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Salvador Femenia, analizó el consumo durante estas fiestas navideñas y destacó que "la situación en este contexto lleva a celebrar que la caída no haya sido mayor"."La situación en este contexto lleva a celebrar que la caída no haya sido mayor, ya que en los últimos días se activó la demanda, con ofertas, promociones y el aguinaldo. Así se evitó que sea peor", afirmó en declaraciones a Radio Provincia.El dirigente pyme dijo queConsultado por las subas de precios, señaló que "en los comerciantes y el sector PyME hay una cuestión de empatía, el comerciante se adapta y también pensamos en cómo se adapta aquel que tiene un sueldo, porque lo que nos interesa es que haya compra".Agregó queConsideró que "si todas las medidas se toman para lograr el equilibrio fiscal tendría que resultar en la baja de impuestos" dado que "Ingresos Brutos es un impuesto muy gravoso. Es el peor de los impuestos sin tener en cuenta qué utilidad puede llegar a tener".Por su parte, el Observatorio Económico de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (Acipan) relevó una caída de 5% interanual -medida en cantidades- a las ventas navideñas registradas de la capital provincial.El 56% de los comerciantes manifestó que el día de mayores ventas navideñas fue el sábado 23, mientras que para el 25% fue el viernes 22, y el 19% tuvo sus mayores ventas en días previos.El sondeo arrojó que casi el 70% de las ventas se realizaron con tarjeta de crédito, y la tercera parte restante se concretó con tarjeta de débito, medios electrónicos y efectivo, en ese orden, con un ticket promedio de $22.000.El 45% de los comerciantes expresó que las ventas navideñas fueron regulares; el 30% respondió que fueron "negativas"; y el 25% consideró que fueron positivas.