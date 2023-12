Gollán: “El pueblo argentino no va a soportar un ajuste de semejante trascendencia”

Daniel Gollan. /Foto: Cris Sille.

El diputado nacional Daniel Gollan analizó lasfirmado la semana pasada por el presidente Javier Milei,En declaraciones formuladas a radio Provincia, el legislador consideró que "todas las medidas de Milei apuntan a que el mercado se haga cargo de regular todas las actividades con la ausencia de todo ordenamiento y control por parte del Estado”."En el caso de salud,Al mercado no le interesa, entonces no va a haber tratamientos porque nadie lo quiere producir”, expresó.Luego, explicó quey, el resto, son empresas medianas que cumplen roles sociales" y apuntó que "ahora van a poner a todas las empresas a competir con la ley de obras sociales y no van a tener techo para poner el valor de la cuota”.Gollan, ex ministro de Salud bonaerense, recordó la atención de las obras sociales durante la pandemia de coronavirus y señaló que en ese contexto “Swiss Medical estafó al Estado de una manera escandalosa: recibió más de $280 millones diciendo que no tenían cómo pagar y luego de hacer los balances notamos que tuvieron ganancias extraordinarias" e indicó que "con ese dinero, Claudio Belocopitt, compró parte de otras inversiones que hizo”.Asimismo, advirtió que"Es un proceso de concentración, al igual que quieren hacer con las farmacias. Van a aparecer medicamentos adulterados porque el descontrol va a ser enorme”, completó.En ese marco, Gollan afirmó que “cuando muera gente por estas causas, los cultores del mercado van a decir ‘unas muertes más o manos no son importantes mientras haya libertad’, pero será “libertad para morirse”.Consultado sobre el trabajo del Congreso frente al DNU, respondió que, votadas y aceptadas por el parlamento de la Nación. Es un cambio absoluto del ordenamiento republicano de nuestro país. Por eso van a tratar de estirarlo y llevarlo al mes de marzo”, advirtió.A posteriori, Gollán destacó que “al Presidente le bajó un 12% su imagen positiva porque el pueblo argentino no va a soportar un ajuste de semejante trascendencia que le destruye la vida quedándose tranquilo en su casa"."Las cosas van cambiando, tengo esperanza que a partir de las distintas medidas se hagan cosas para que no puedan seguir avanzando y destruyendo derechos. Vamos a poner un freno a todo esto”, concluyó.