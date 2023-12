En Santa Fe, la CGT y la CTA también marcharán contra el DNU de Milei

A través de un comunicado, la CGT santafesina consideró que el DNU "es un masivo ataque contra el sistema democrático, el ordenamiento jurídico en general y los más esenciales derechos de los trabajadores" / Foto: Marcelo Ochoa.

"Convocamos a toda la población, ya que este DNU se mete hasta en los últimos rincones, deja librado a su suerte al ciudadano. Quieren arrebatar lo que construimos con muchísimo esfuerzo y lucha, y no debemos permitirlo" José Testoni

Las regionales de lay laderealizarán este miércoles a las 11 una movilización en rechazo del decreto de necesidad y urgencia (y anunciaron una la sede local del, "una de las instituciones que está siendo amenazada", informaron voceros gremiales.Ambas centrales sindicales realizaron el anuncio en unay precisaron que la concentración se prevé para las 11 en la céntrica esquina de peatonal San Martín y Tucumán, donde se ubica la sucursal local del Banco Nación."Estamos armando nuestra oposición al DNU, que no tiene nada de necesidad ni de urgencia. Viene a hacer un plan de negocios para grandes empresarios nacionales e internacionales", indicó, secretario general de La Bancaria y de la CGT Santa Fe.El dirigente dijo que los trabajadores se van a "empezar a formar, agrupar, no es solo para la CTA y la CGT, sino para tener a todo aquel sector que quiera ser opositor a este tipo de medidas”.En tanto, el titular de la CTA,, informó que la convocatoria tiene como objetivo"Convocamos a toda la población, ya que este DNU se mete hasta en los últimos rincones, deja librado a su suerte al ciudadano. Esto lo vienen intentando hace mucho tiempo y lo logran con este gobierno con pocos legisladores, que no tiene gobernadores, intendentes, responsabilidad, ni historia. Quieren arrebatar lo que construimos con muchísimo esfuerzo y lucha, y no debemos permitirlo", agregó Testoni.Además, a través de un comunicado, la CGT santafesina consideró que el DNU "es un, trabajadoras y ciudadanos".En esa línea,y rechazó el decreto "porque pretende objetivos de repudiable injusticia, desconociendo la historia de luchas y logros de la clase trabajadora y de la ciudadanía toda".