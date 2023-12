Reflexiones de la vida diaria: "Año Nuevo, nada nuevo"

Año Nuevo, nada nuevo

Honestamente, les confieso que nunca entendí la celebración del año nuevo. Puedo entender cualquier otra conmemoración:y hasta el Día del Arquero, pero el año nuevo… no me entra.Porque además hay que desear que el año que viene sea bueno… y el concepto “bueno” no es lo mismo para todos. Para algunos es bueno que no te duela nada, pero para un masoquista, es bueno que le duela, y bastante.Y está dicho hasta el cansancio que el año nuevo no cambia nada, solo el calendario.porque es más viejo que hace dos días, cuando era el año viejo.Y con cada año que pasa, vos te das cuenta que lo que pasa es más o menos lo mismo que ya viste que pasó una y otra vez. Lo mismo. Cambiarán las caras, pero lo que pasa, es lo mismo. Es la sensación permanente de… deY uno no es el mismo con cada año que pasa. Ya no podés tolerar la misma cantidad de alcohol que otrora, y otrora tampoco. Ya no podés mantenerte despierto hasta las 5 de la mañana sin ayuda de algún químico, y el químico tampoco puede. Y ya no te dan bolilla las personas jóvenes que te gustaría que te den bolilla.Es la vida que pasa y que te indica que el año nuevo te dice que no hay nada nuevo. Por el contrario. Te indica que ya no sos más joven. Con pequeños signos, como➤ En la plaza, cuando a los pibes que juegan se les escapa la pelota no te la piden diciéndote "Cacho, flaco, o pibe…" te dicen “Señor, me alcanza la pelota”➤ Cuando más que la pasión, te preocupa la pensión➤ Cuando cada vez que te reunís con tus amigos a comer o a tomar un café el tema principal son las enfermedades.➤ Cuando ya no pensás más “¿Por qué no?” y en su lugar pensás “Para qué me voy a molestar’”➤ Cuando agarrás el diario, en lugar de empezar a leerlo por los chistes, empezás por los obituarios➤ Cuando de tu grupo musical preferido sólo queda el bajista internado en un geriátrico➤ Cuando podés vivir tranquilamente sin sexo, pero no sin tus anteojos.➤ Cuando no sólo te molesta mucho la música fuerte, sino que a veces, ni siquiera la escuchás➤ Cuando te la pasás repitiendo a tus amigos y a vos mismo: “pero yo me siento un pendejo”➤ Cuando se te venció la garantía del Magiclick➤ Entrás a un negocio de antigüedades y podés identificar todos los objetos➤ Tu tipo de sangre ya no se fabrica más➤ Las velas de la torta de cumpleaños cuestan más que la torta➤ Vas más seguido al médico que al telo.➤ Te comprás un auto deportivo y lo usás para andar a 40 km/h los domingos➤ El trabajo te resulta mucho menos divertido, y la diversión te resulta mucho más trabajosa