El Gobierno se reúne con las cámaras de colectivos: redujeron las frecuencias en el AMBA

Reducción de frecuencia de servicios en el AMBA

El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que se “está gestando” una reunión entre el Gobierno y las cámaras empresarias de colectivos para la tarde de este martes, mientras continua la reducción de servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en reclamo por la falta de“Entiendo que por la tarde se está gestionando una reunión en virtud de empezar a solucionar estos desacuerdos que hay”, manifestó el portavoz en la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada Del mismo modo, anticipó que“El subsidio a la oferta va a ir camino a su extinción. Nuestro norte es que los subsidios los reciba la demanda, que lo reciba directamente el usuario”, adelantó.También señaló queEn reclamo a la falta de actualización de los giros por parte del Gobierno Nacional, las cámaras empresarias iniciaron una reducción de los servicios en el AMBA, cuya magnitud varía según la línea.“Cada empresa está tratando de hacer lo que puede con los recursos de que dispone. No tienen recursos para dar la totalidad de los servicios y están racionalizando porque si no se quedarían sin dinero a muy corto plazo y tendrían que parar del todo”, manifestó a Radio Nacional, el titular de la Cámara de Empresarios del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba),Afirmó que“Esta debe ser una de las pocas actividades que tiene congelados los ingresos desde septiembre. Llega un momento en que los recursos no alcanzan”, indicóVacca aclaró que no hay un retraso en los pagos por parte del Estado Nacional, sino que el problema radica en que los“No es que no tengamos contacto ni diálogo con el Gobierno, pero tenemos urgencia porque los precios siguen aumentando”, agregó.Indicó que “los números” ya fueron expuestos al Gobierno la semana pasada en una reunión, y que la eventual actualización de la tarifa pagada por los usuarios y de los subsidios girados para cubrir el costo del valor total deberán ser decididos por las autoridades.“Hasta ahora tuvimos charlas informativas.”, detalló.No obstante, indicó que el precio promedio del boleto sin subsidio estaría en $ 800 para solventar la totalidad del costo.En la misma línea,, presidente de la Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap),Ingaramo confirmó que los funcionarios del Gobierno manifestaron que “va a haber una quita de subsidios en el AMBA y una continuidad en el interior”.En tanto,“No creo que sea inminente que quiten totalmente los subsidios porque generaría un temblor importante en la economía de la gente”, opinó Ingaramo en diálogo con AM 530.Al igual que Vacca, indicó que“Automáticamente si no hay mayores ingresos, las frecuencias se van a reduciendo. Sabemos que el Gobierno está haciendo todos los estudios, pero no sabemos cuándo van a instrumentar todo”, concluyó el titular de la Fatap.El agravamiento en las reducciones de servicios se debe a la “falta de recursos de los operadores para brindar todos los servicios, ya que no alcanza el dinero para cubrir los ajustes de precio de gasoil, pues las tarifas tarifas y subsidios están congelados avalores de agosto y septiembre”, comunicó ayer la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) en su cuenta de X.