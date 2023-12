"Vamos a arremangarnos para que las obras no se paren en la Provincia"

"Detrás de la obra pública hay familias enteras que trabajan, miles de vecinos que se benefician", dijo Katopodis / Foto: Ramiro Gómez.

El, aseguró que la "Argentina no necesita ajuste y sacrificio", para resolver los problemas, y aseguró que el gobierno dese "arremangará" para que no paralicen los proyectos de infraestructura en la provincia de Buenos Aires."Vamos a arremangarnos todos los días para que estas obras no se paren en la Provincia de Buenos Aires. Lo decimos ahora porque lo advertimos en su momento, Argentina no necesita ajuste y sacrificio", aseguró el ministro en sus redes sociales.Al acompañar el mensaje con un video en el que se se lo ve recorriendo las obras de la, en el distrito de, Katopodis aseguró que, para el gobierno bonaerense, esa iniciativa "de ampliación y repavimentación" ha sido "prioridad para el Gobernador"., remarcó el funcionario en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, antes conocida como Twitter.El funcionario del Ejecutivo provincial también subrayó queen el ámbito bonaerense."Detrás de la obra pública hay familias enteras que trabajan, miles de vecinos que se benefician", puntualizó.