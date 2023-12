El Conicet creó una herramienta para vigilar un virus que afecta a perros y gatos.

Sobre la enfermedad

La nueva herramienta fue creada por científicos del Conicet.

La nueva herramienta

Un médico veterinario del Conicet, junto a un equipo internacional de científicos,, entre otras especies carnívoras, tanto domésticas como silvestres, informó el Conicet.El logro científico fue publicado en la destacada revista científica Journal of Virological Methods.Se trata de una herramienta, elaborada por un equipo internacional del que participa el médico veterinario e investigador del Conicet Danilo Bucafusco, que, y vigilar la evolución de esos patógenos, que afectan a un amplio rango de animales carnívoros.Uno de esos patógenos es el parvovirus canino (CPV) que causa la parvovirosis canina, una de las enfermedades infecciosas más comunes y significativas en perros domésticos, indicó el Conicet mediante un comunicado., mientras que hasta el momento se realizaban mayoritariamente "secuencias parciales de su genoma".De esta manera, este nuevo método será útil "para identificar o predecir la aparición de variantes de esos tipos de virus con mayor potencial patogénico, permitiendo la vigilancia genómica en tiempo real y facilitando estudios epidemiológicos y de control molecular", explicó Bucafusco, investigador en el Instituto de Investigaciones en Producción Animal (INPA).En particular, el parvovirus canino, y puede manifestarse como gastroenteritis hemorrágica y miocarditis aguda."La transmisión y la supervivencia dependen fuertemente de la cobertura vacunal y la calidad del tratamiento. Nuestro método será útil para determinar la evolución del virus, información que servirá para adaptar vacunas y métodos de diagnóstico para variantes de este patógeno que puedan aparecer", apuntó el médico veterinario.Además de perros y gatos domésticos,"Este amplio rango de hospedadores y la presencia del CPPV-1 en animales asintomáticos plantean preguntas sobre el papel que cada especie cumple en la cadena de transmisión, ya sea como amplificadores o como reservorios del virus. Nuestra herramienta puede servir para estudiar estos procesos de transmisión y arrojar datos que sirvan para el desarrollo de estrategias de control", puntualizó Bucafusco.La novedosa metodología, descrita en la revista Journal of Virological Methods,, que permiten secuenciar el genoma completo de distintas variedades de CPPV-1., jefe del grupo de investigación en Genética de Microorganismos, y Yanina Panzera, responsable de la Plataforma Genómica, ambos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República en Uruguay.El equipo de investigación utilizó 161 secuencias de genomas completos de CPPV-1 de varios países para el diseño de la herramienta y, como resultado de la investigación,"Está toda la información necesaria para que cualquier laboratorio del mundo pueda replicar el método y, además de validarlo, pueda aportar genomas completos de los virus circulantes en su región. Cuantos más genomas disponibles haya, más información estará disponible para comprender el comportamiento de estos virus", sostuvo Bucafusco.A su vez, la información que derive de la herramienta desarrollada será de utilidad "para autoridades sanitarias, veterinarios, laboratorios de diagnóstico y productores de vacunas".