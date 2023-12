Zago consideró que a UxP “le corresponde tres miembros” en la Bicameral

Oscar Zago / Foto: @DiputadosAR.

"En el dictamen final, ya sea de mayoría o de minoría, se va a decir si se rechaza o no el DNU, en su conjunto. Es decir, no se va a rechazar un artículo sí y otro no. Se acepta o se rechaza todo” Oscar Zago

El debate sobre el tratamiento del DNU

El presidente de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados,, consideró este martes que al bloque Unión por la Patria (UxP) “le corresponden tres miembros” en lade Trámite Legislativo que debe tratar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023.Además, el legislador señaló que “el lugar que pierda ese espacio opositor" en la conformación de esa instancia le corresponderá "a otra fuerza opositora”.En declaraciones a FM Futurock, Zago señaló que“Para nosotros, a UxP le corresponde tener tres integrantes en la Bicameral, según un cálculo por cantidad de diputados y bloques. Los otros lugares son para las otras fuerzas que se están agrupando", señaló.“Estamos esperando que se conforme -la Bicameral- esta semana para comenzar a trabajar en conjunto.”, firmado por el presidente Javier Milei para desregular la economía.“En realidad, cada uno lo va a observar artículo por artículo, pero en el dictamen final, ya sea de mayoría o de minoría, se va a decir si se rechaza o no el DNU, en su conjunto. Es decir, no se va a rechazar un artículo sí y otro no. Se acepta o se rechaza todo”, explicó.Zago, el dirigente porteño, consideró que “Si bien el Gobierno no incluyó el DNU en la convocatoria de sesiones extraordinarias, ese organismo parlamentario puede conformarse, tratarlo y emitir un dictamen.No obstante, subsiste un debate en torno a si lo puede tratar o no en el recinto de sesiones por no haber sido incluido en el llamado a este período, que se extenderá hasta el 31 de enero En su artículo 6, la Ley 26.122 -por la cual en 2006 se estableció el trámite que deben seguir los DNU en el Congreso- establece que la"Sin embargo, las interpretaciones varían en lo que respecta a si se puede tratar o no en el recinto de sesiones fuera del período ordinario, que va desde el 1 de marzo al 30 de noviembre de cada año, con posibilidad de prórroga", indica.El Gobierno envió el viernes último la convocatoria a extraordinarias desde este martes y hasta el 31 de enero, peroSin embargo, hay un plazo que el Ejecutivo debe cumplir: el artículo 12 de la Ley 26.122 determina que, "dentro de los diez días de dictado un decreto de delegación legislativa, lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente".De esta forma,Por otra parte, Zago se refirió a la convocatoria del Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias para tratar un paquete de proyectos de ley que se espera que lleguen al Parlamento.En ese sentido, el diputado libertario adelantó que “hoy entra una parte de los proyectos de ley que se incluyeron en la convocatoria de sesiones extraordinarias y entre mañana (por el miércoles) y el jueves entra la otra parte”.“Todos los diputados y senadores tenemos que ponernos a trabajar para sacar las leyes de emergencias ”, manifestó Zago, quien agregó que “se tratará de tener mucha diálogo y consenso con todos para tratar de aprobar las leyes que nos manda el Presidente”.Entre los once puntos a tratar en extraordinarias están, entre otros, la ley de reforma del Estado, las modificaciones al impuesto a las Ganancias y el establecimiento de la boleta única de papel en las elecciones.