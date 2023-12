El escritor Alessandro Baricco reapareció con un podcast confesional

"Vivo la vida que me gusta", dijo el escritor al público que lo escuchó en la librería de Via Appia. Foto: archivo

Tres meses después del, mundialmente conocido por su best seller "Seda", reapareció en público para presentar el podcast "Wild Baricco", que hasta el momento tiene un único episodio de más de dos horas en el que el autor se permite hacer "dos cosas poco habituales": "Hablar durante mucho tiempo y hablar de cosas de las que nunca he querido hablar"., es una conversación de más de dos horas entre Alessandro Baricco y el periodista Matteo Caccia, coproducida por el diario italiano Il Post y el sello Feltrinelli, responsable de la publicación de su obra."Vivo la vida que me gusta", dijo al público que lo escuchó en la librería de Via Appia, días antes de Navidad, en un evento al que llegó para conversar sobre su nuevo emprendimiento, el podcast. "Dentro de los límites de lo que mi cuerpo me permite hacer en este momento, realmente vivo en este momento la vida que me gusta vivir. Soy un hombre muy afortunado, muy privilegiado y muy feliz", contó el autor sobre cómo atraviesa el tratamiento por la leucemia que le detectaron en 2022 y que lo llevó a recibir dos trasplantes de médula.(https://www.ilpost.it/episodes/wild-baricco/) pero hasta el momento únicamente en italiano, Baricco, de 65 años, contó cómo su amor por el piano se ha resignificado en este último tiempo."Como ya habrá comprendido cualquiera que haya leído a 'Abel' (Su última novela, publicada a principios de noviembre en su país), empiezo a entender que el tiempo no es lineal. El antes y el después son una ilusión: tengo este piano porque toco el piano, mal, pero siempre... Empecé cuando tenía cinco años y nunca paré. Es uno de los grandes placeres de mi vida. Nunca toco para nadie, sólo para mí. Volver a casa y tocar es una de las mejores cosas que me puede pasar. Y por eso siempre he tenido un piano en casa, incluso en las épocas más inestables...", cuenta.Y después, vinculó esa vieja pasión con su relación amorosa más reciente, la pianista Gloria Campaner, con quien contrajo matrimonio en diciembre: "Hoy la mujer de mi vida es pianista, y una de las razones por las que vino a vivir conmigo es porque había un piano. Si no hubiera estado ahí nunca hubiera venido o en todo caso me hubiera tomado más tiempo convencerla. En definitiva, desde hace cuatro o cinco años, gracias a ella, el piano ha entrado en mi vida de forma invasiva", según reportó la agencia de noticias ANSA.Conocido por sus, Baricco nació en Turín en 1958. Es escritor, dramaturgo, guionista, crítico musical, autor de televisión y, con los años, se ha convertido en una de las figuras más polifacéticas y eclécticas de la escena cultural italiana.En octubre de 2022, el autor llegó a la"Lectura sobre el tiempo y el amor", un relato perfectamente hilvanado con el que convenció al auditorio de que "el amor es el único sistema que logra cerrar la herida del tiempo".