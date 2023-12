Adorni: "Esperemos que los legisladores estén a la altura de las circunstancias"

Nuevo ordenamiento del comercio exterior: el SIRA "deja de existir"

El Gobierno decidió que el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) "deja de existir" por la convicción en el Poder Ejecutivo de que "la decisión de un privado tiene mucho más valor que la de aquel que está detrás de un escritorio", y en consecuencia "el que quiera importar, va a poder importar".



"Con esto se termina con una burocracia por la que un funcionario de turno puede decidir qué se importa o no, esto da por tierra con esta discrecionalidad", manifestó Adorni en su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada, en la que se refirió a una serie de resoluciones publicadas este martes en el Boletín Oficial de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Secretaría de Comercio, por la que se dispuso un nuevo ordenamiento del comercio exterior.



La Resolución General Conjunta de AFIP y Comercio 5466/2023, formaliza la entrada en vigencia del Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI) en reemplazo del SIRA, creado en octubre de 2022.



La misma norma crea el "Padrón de Deuda Comercial por Importaciones con Proveedores del Exterior".



La resolución 1/2023 de Comercio deroga la resolución 523/2017 que fijaba la obligación de tramitar Licencias Automáticas de Importación - y, para determinados casos, Licencias no Automáticas- para las mercaderías comprendidas en todas las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).



En su introducción, el portavoz presidencial expresó que "no se entiende cómo un funcionario puede tomar mejores decisiones que el que se dedica a importar para luego incorporarlo (el bien o servicio adquirido) al sistema productivo".



"Siempre creemos que la decisión de un privado tiene mucho más valor que la de aquel que está detrás de un escritorio", planteó, para explicar que "deja de existir el SIRA y pasa a existir el SEDI, que es simplemente un sistema de registro estadístico".



Al respecto, remarcó que con esta modificación "no va a haber más licencias no automáticas, el que quiera importar, va a poder importar".



Adorni agregó que "esto tiene una contrapartida" en referencia al inicio de la oferta por parte del Banco Central de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), al que definió como "uno de los tantos instrumentos que va a haber" para resolver la "deuda muy importante (de los importadores) con los proveedores".



En ese sentido, indicó que "por el faltante de dólares, el gobierno anterior obligó a los importadores a generar una deuda con sus proveedores del exterior".



"Esto nos generó un desajuste y los problemas en la cadena productiva estaban en un punto limite que había que solucionar", aseguró.



Para atender esa situación, agregó, se abrió el padrón de deuda comercial que "va a estar operativo durante 15 días para transparentar que la deuda efectivamente registrada sea la correcta".