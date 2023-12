Comienza la indagatoria al presunto parricida descuartizador de Lanús.

El hecho

El fiscal que investiga el crimen del jubilado de 83 años y en una casa de la localidad bonaerense de Valentín Alsina, confirmó este martes que indagará al hijo detenido por “homicidio agravado por el vínculo” y espera el informe de autopsia para confirmar si fue un asesinato, ya que en su autoincriminación, el acusado admitió haber desmembrado a su padre para “seguir cobrando la jubilación”, pero dijo que ya había muerto cuando lo hizo.Martín Rodríguez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Lanús,porque tenía planeado hacer hoy dos actividades en la causa que tiene como único detenido al cocinero Alexis Duilio Pachu (46).“Por un lado, le voy a pedir al juez de Garantías, Esteban Baccini, que convierta la aprehensión del hijo en detención formal, y por el otro, vamos a ver si estamos en condiciones de tomarle en las próximas horas la declaración indagatoria al imputado, por homicidio agravado por el vínculo”, dijo Rodríguez, en referencia a un delito que prevé como única perna la prisión perpetua., ubicada en el edificio judicial de la calle José Ingeniero Rucci 1.051 de Valentín Alsina.El fiscal confirmó que el pasado lunes, durante el allanamiento en la casa donde se lo detuvo por el crimen de su padre, el jubilado Atilio Pachu (83),Sin embargo,que en esa confesión sin validez legal, que hizo de manera espontánea ante la policía y personal de la fiscalía, Pachu hijo admitió que había descuartizado a su padre “para seguir cobrando la jubilación”, pero aseguró que cuando lo hizo su padre “ya estaba muerto”, dando a entender que él no lo asesinó, sino que tuvo una muerte natural.Rodríguez admitió que será un punto clave de la causa “esperar el informe de autopsia de la morgue de Lomas de Zamora para conocer con precisión la data y las causas de la muerte, para confirmar si se trató de un homicidio”.“El médico que tuvo contacto con todas las partes del cuerpo no vio a simple vista ninguna lesión extra que los cortes producto de la mutilación del cuerpo, pero como todo se mandó a analizar a la morgue en el estado en el que se encontró, hay que esperar qué encuentran los forenses”, explicó el fiscal.El representante del Ministerio Público, sí comentó queA su vez, el fiscal afirmó que los peritos que trabajaron en las escenas primaria (la casa) y secundaria (la plaza del hallazgo de la valija) del crimen especularon que el crimen pudo haber sido en plena Nochebuena, ya que “por la rigidez cadavérica aún no instalada, calcularon una data de muerte preliminar en seis horas previas al hallazgo, que fue alrededor de las 4 de la mañana de ayer”.Rodríguez aseguró que “hay mucha evidencia contra el detenido” y en ese sentido destacó “una gran cantidad de videos con los que reconstruimos como salió de la casa y dejó la valija en la plaza”, pero además mencionó que “cuando se ingresó a la casa dormía agarrado aún de un cuchillo ensangrentado”.Además, comentó que “se deshizo de la ropa ensangrentada de su padre en un cesto de basura”, que “se cambió la remera y la bermuda con la que quedó filmado llevando el cadáver y las dejó en el lavadero” y, por último, que “dejó en el freezer de la heladera la cabeza y el pie con la tibia y peroné de su padre y en una bolsa en el lavadero, las manos que le faltaban al cadáver hallado en la valija”.Por último, Rodríguez anticipó que después de la indagatoria y de que se completen las primeras medidas, está analizando derivar el expediente a sus colegas Oscar Maidana y Mariela Montero, de la UFI 8 de Violencia Familiar y de Género de Lanús de Género y Familiar.El crimen fue descubierto minutos después de las 4.20 de la madrugada de Navidad, en una plaza ubicada en la esquina de República Argentina y Paso de la Patria, dondeAnte esta situación se preservó la escena y se convocó a los peritos de la Policía Científica que posteriormente determinaron que se trataba del cuerpo incompleto de un hombre mayor, delgado y al que le habían amputado la cabeza, las manos y parte de la pierna derecha.Tras el hallazgo,Al continuar con el análisis de esos videos los detectives reconstruyeron el recorrido inverso que hizo najo la lluvia el hombre en remera, bermuda y gorra que trasladó la valija y así arribaron hasta un complejo de dúplex en la calle Farrel 433, a unos 250 metros de la plaza, donde encontraron manchas de sangre de arrastre, detuvieron al cocinero Pachu, establecieron que la víctima era su papá y encontraron la cabeza, la pierna y las manos que le faltaban al cadáver de la valija.