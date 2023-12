Nuevo amparo al DNU de Milei para solicitar que sea declarado "inconstitucional"

El anuncio del DNU / Foto: X

El expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, presentó este martes un nuevo amparo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido la semana pasada por el Gobierno nacional para desregular la economía, debido a que considera que la norma rompe con los principios republicanos de la división de poderes y es "inconstitucional".La presentación fue realizada en la mañana del martes ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 10 de la Ciudad de Buenos Aires, y de esta forma se suma a tres otras presentaciones que también son analizadas en la justicia.En esta presentación formulada por Rizzo se pide laDe caso contrario, este viernes 29 de diciembre entraría en vigencia el DNU que el presidente Javier Milei firmó la semana pasada."El DNU es inconstitucional, nulo e inaplicable. Se juega la continuidad del Poder Legislativo dentro de la división de poderes. No me meto en el fondo. Algunas cosas que están ahí las comparto como la derogación de la ley de alquileres, que pelee para que no saliera, pero no comparto el mecanismo", aseguró Rizzo en declaraciones a Télam.Asimismo, el abogado señaló queEl letrado añadió que ante estos reclamos, los jueces "se van a dar cuenta" que avalar el DNU sentará un precedentes que puede "afectarlos en el futuro inmediato"."Si esto se convalida pueden decretar el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Pueden decretar que las vacantes que están en la Corte sea puestas por decreto. Puede ser cualquier cosa y mañana pueden seguir haciendo todo por DNU", advirtió Rizzo.En la presentación se indica que el Decreto Nº70 de 2023 quiebra principios constitucionales superiores "tales como el respeto a la división de poderes, la forma republicana de gobierno y la división tripartita del Poder Constituido"."Pudiendo generarse una severa crisis institucional al avanzar sobre materias que pertenecen, de manera exclusiva, al Congreso de la Nación", se explica en el documento al que tuvo acceso Télam."No ha sido la voluntad del Pueblo de la Nación Argentina que el partido gobernante tenga la mayoría absoluta en las Cámaras Alta y Baja del Congreso", se señala al advertir que en caso de que este DNU no sea impedido "serviría de nefasto fundamento para una caprichosa e inconstitucional forma de gobernar"."Por medio de este DNU, quien hoy preside la República Argentina, ha decidido dejar de lado a los Representantes del Pueblo y de las Provincias. Del mismo modo que lo hizo al asumir sus funciones como primer mandatario, de espaldas al Congreso Nacional, hoy nos demuestra que la división de poderes, para él, es parte del problema de nuestra gloriosa nación", se recalca en la presentación.Por todo lo mencionado, en el recurso de amparo se solicita a los jueces que dispongan "la suspensión inmediata de la aplicación del DNU Nº 70-2023" y que se declare "la inconstitucionalidad requerida y con expansión directa de los efectos de la sentencia".