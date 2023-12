Continúan los alegatos por delitos de lesa humanidad en excentros clandestinos bonaerenses

La Unidad Fiscal Federal comenzó su alegato el 12 de diciembre último.

Pozo de Banfield.

Pozo de Quilmes.

Lacontinúa este martes con su, que juzga a 13 represores por delitos de lesa humanidad cometidos en cuatro brigadas policiales que funcionaron comoSe trata del, que se realiza desde octubre de 2020 por los centros clandestinos que funcionaron en las dependencias policiales de Quilmes, Banfield, Lanús y San Justo durante la última dictadura cívico-militar.Entre lasfiguran los estudiantes secuestrados en el episodio conocido como, en septiembre de 1976; varios niños nacidos en cautiverio y varias víctimas del colectivo travesti trans.La Unidad Fiscal Federalúltimo, cuando el fiscal Gonzalo Miranda afirmó que los delitos juzgados ", el cual actuó como una organización criminal que cometió delitos de manera sistemática y generalizada, y estos crímenes produjeron un daño inconmensurable en numerosas personas e impactó no solo en las personas que fueron secuestradas, torturadas, abusadas sexualmente, privadas de su identidad, asesinadas o desaparecidas, sino también en sus familias, amigos, amigas, vecinos y vecinas, personas con las que trabajaban y con las que se encontraban vinculadas, entre muchas otras".Este plan sistemático de exterminio ocasionó, indicó.A continuación, Miranda y la auxiliar fiscal Ana Oberlin comenzaron a detallar los hechos sufridos por cada una de las 605 víctimas de este juicio, aunque aún no finalizaron con la enumeración.El martes último, los fiscalesen algunos de los ex centros mencionados.Oberlin recordó que una de ellas, Marcela, al declarar dijo que "nosotras no tenemos 40 años de democracia, tenemos apenas doce, desde que tenemos la ley de Identidad de Género".Fabiana, otra de las sobrevivientes, al declarar aportó el nombre de otras compañeras fallecidas y dijo que "ellas no tuvieron justicia, espero que hoy se haga justicia".De esta manera,