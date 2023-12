Boca postergó el comienzo de la temporada para el 2 de enero

Diego Martínez será el entrenador de Boca cuando arregle su desvinculación de Huracán

Riquelme asume esta semana la presidencia xeneize

Boca Juniors postergó el comienzo de la pretemporada que estaba previsto para este martes y lo trasladó para el martes 2 de enero a raíz de no haber podido cerrar todavía la incorporación del nuevo entrenador, Diego Martínez, ya que éste aun no logró desvincularse de Huracán.Sin embargo esta última semana del año no quedará en blanco para el club de la Ribera, ya que en su transcurso está previsto que asuma su cargo de nuevo presidente de la institución Juan Román Riquelme, quien recibiría esa función de manos de su próximo vice, el actual titular de la institución, Jorge Ameal.Y en cuanto acolaborando con el entrenador elegido desde antes de las elecciones por Riquelme para hacerse cargo de la sucesión oficial de Jorge Almirón y el interinato de Mariano Herrón.Claro que esa colaboración es el límite de lo que puede hacer Boca, puesto queLas gestiones al respecto las lleva adelante su representante, Luciano Krikorián, quien necesita cerrarlas positivamente esta misma semana, para avanzar también en pos de los refuerzos para el próximo año.Entre ellos se cuentan por estas horas, además de