Las ventas de juguetes para Navidad cayeron un 6% este año

Argentina cuenta con 180 fabricantes de juguetes, todas micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) familiares que generan 8000 puestos de trabajo entre directos e indirectos

Los precios de los juguetes, señalan desde la Cámara Argentina, subieron por debajo de la inflación

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) reportó una caída en el nivel de ventas de juegos y juguetes del 6%, un desempeño a la baja atenuado en los últimos 3 días con la realización de la Noche de las Jugueterías, que era del 10% hasta inicios de esta semana.De acuerdo con el nivel de actividad registrado en los primeros 20 días de diciembre, la cámara venía proyectando una caída del nivel de ventas en unidades del orden del 10%, aunque la estimación remontó unos puntos, indicó la entidad en un comunicado.Con la Noche de las Jugueterías realizada el jueves 21, las promociones bancarias y las compras de último momento de los últimos tres días, se logró morigerar el resultado, que cerró en una caída del 6%."Los precios de los juguetes, comparados con otros rubros como los alimentos y bebidas para estas fiestas, no aumentaron en la misma magnitud, lo que terminó influyendo en la compra de los regalos más elegidos por la niñez para el arbolito: los juguetes", precisó la Cámara.La entidad informó que "7 de cada 10 regalos que realiza Papá Noel son juguetes y en este año, con restricciones presupuestarias en las familias, se decidió privilegiar a los niños y niñas, reduciendo otros gastos de la nochebuena".Los artículos más económicos son los que se vendieron en mayor volumen y en base a observaciones del comportamiento del consumidor en locales, se pudo notar que se compraron artículos para que sean compartidos entre hermanos y hermanas como los arcos y pelotas de fútbol o juegos de mesa.Salvo los productos de aire libre como pelotas, inflables, globos de agua, lanza aguas, andadores, juegos para la arena y didácticos para primera infancia, todas las categorías han presentado retrocesos.El ticket promedio en jugueterías de barrio fue de $7000 pesos por juguete mientras que en cadenas de jugueterías, ascendió a $18000.En la actualidad, no hay un juguete que se destaque sino que son muchos tipos de categorías que se demandan."Esto es bueno para el gremio ya que permite una venta más homogénea y no se concentran los pedidos en uno o dos productos únicamente. Existe mucha competencia hacia el interior del sector" se explicó.Los principales artículos con licencia de una compañía internacional son los de “Avengers”, “Peppa Pig”, “Merlina”, “La Granja de Zenón”, “Sofía” y los de siempre como “Princesas”, “Frozen” y “Mickey Mouse”.Argentina cuenta con 180 fabricantes de juguetes, todas micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) familiares que generan 8000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, y tras haber invertido en bienes de capital de última generación, logró automatizar y digitalizar procesos productivos y comerciales bajo el paradigma de la industria 4.0.La industria es competitiva en las categorías que se especializa: didácticos, autos, camiones de plástico, juegos de arena, bebotes, masas de modelar, juegos de mesa, bloques, monopatines, triciclos, globos, andarines y saltarines, y explica el 30% del mercado argentino.