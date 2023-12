El argentino Saraceno en un encuentro para pensar la IA en el amor, el humor y la biología

"Para planificar la edición de 2024 dedicamos tiempo a reenfocarnos en lo que hace que 7x7 sea único: es un foro público, experimental y con tolerancia al riesgo" Xinran Yuan

El New Museum de Nueva York anunció los participantes del 2024 a su icónico encuentro(7x7) que cada año reúne a artistas líderes con tecnólogos visionarios para relanzar proyectos que ofrezcan un nuevo enfoque y que en esta edición -prevista para ely enfocada en la Inteligencia Artificial- tendrá la presencia del tucumano Tomás Saraceno, entre otros invitados.Este encuentro anual reúne a parejas creativas de todas las disciplinas para que juntas busquen nuevas perspectivas sobre sus campos habituales de trabajo.y estará destinada a pensar cómo la Inteligencia Artificial puede alterar nuestra comprensión del amor, del humor, de la improvisación, de la biología, la política y la historia."Anunciamos el relanzamiento del Seven on Seven (7x7),para un desafío simple: hacer algo nuevo. Los resultados se presentan en una conferencia pública y experiencial que tendrá lugar en el New Museum el 27 de enero de 2024", informaron en un comunicado los organizadores, Rhizome, Hyundai y el mencionado museo, el único de la ciudad de Nueva York dedicado exclusivamente al arte contemporáneo.El artista argentinotrabajará en tándem con, director ejecutivo y cofundador de Nym Technologies, una empresa pionera en tecnología de privacidad en blockchain.Pero también serán de la partida figuras como el físico cuánticoen dupla con el comediante; la ejecutivacon la cineasta; o el director de la empresa de robótica Boston Dynamics,, en asociación con la artistaCompletan las duplas participantes, ycon"Las redes neuronales y otros sistemas de inteligencia artificial han sido durante mucho tiempo temas destacados en 7x7. Con estas tecnologías ahora ampliamente disponibles, el encuentro adopta una visión amplia pero crítica de su papel en la sociedad", señaló el codirector ejecutivo de Rhizome,, quien apuntó al interrogante: ¿Qué nuevos tipos de colaboraciones y enlaces permitirá la IA?", añadióDesde su creación en 2010, 7x7 ha sido un catalizador en la evolución de la colaboración entre arte y tecnología, actuando a menudo como un espejo de contextos culturales importantes y un indicador de tendencias emergentes en nuestra sociedad cada vez más tecnológica, dijeron los organizadores."Para planificar la edición de 2024 dedicamos tiempo a reenfocarnos en lo que hace que 7x7 sea único: es un foro público, experimental y con tolerancia al riesgo. Aquí,, que son parte integral de la configuración de estas ideas, conocimientos y creaciones colaborativas", dijo, cocuradora de 7x7.En ediciones anteriores, han participado figuras como Ai Weiwei, Hito Steyerl, Miranda July, Rafael Lozano-Hemmer, Trevor McFedries, Jonah Peretti, Aza Raskin, Tabita Rezaire y Meredith Whittaker, entre otros.El evento se transmitirá en vivo en el canal de YouTube del New Museum para una audiencia global.