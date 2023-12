Espectáculos

25-12-2023 15:47 - En el Billboard 200

Taylor Swift sigue sumando récords: igualó a Elvis en cantidad de semanas en el primer puesto

Como si no bastara con la gira mundial "The Eras Tour", que batió todas las marcas de público, la artista sumó 67 semanas en la cima, un hito que hasta ahora solo había alcanzado el legendario "Rey" del rock and roll.