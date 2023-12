Murió Mike Nussbaum, el actor más longevo en actividad de Hollywood

Mike Nussbaum murió en su casa de Chicago | Foto: Captura video Chicago Sun-Times

Nussbaum iba a cumplir 100 años en seis dias | Foto: Captura video Chicago Sun-Times

Mike Nussbaum, el actor de Hollywood más longevo en actividad, con participación en filmes como "Atracción fatal", "Hombres de negro" y "Campo de sueños", entre tantos, murió por causas naturales en su hogar ubicado en su Chicago natal seis días antes de llegar a los cien años, confirmó su hija Karen a medios de esa ciudad.El intérprete era una cara por demás conocida por la afición a partir de su participación en famosos filmes desde fines de los `60 y en series televisivas como "Los expedientes X", "Frasier" y "L.A. Law", entre tantas.Nussbaum había dado sus primeros pasos en el teatro en 1950, años después de haber servido a su país durante la Segunda Guerra Mundial.Allí actuó en diversas obras de David Mamet, como el caso de "American Buffalo", "Glengarry Glen Ross" y "Relatividad", en donde encarnó a Albert Einstein.En 1969 tuvo su primer rol en el cine en el filme "The Monitors", en tanto que su última aparición en la pantalla grande se dio en 2020 en "Tom of your Life".En ese lapso, Nussbaum actuó en una veintena de películas entre las que se destacan las mencionadas "Hombres de negro", "Atracción fatal", "Campo de sueños", "Gladiador", "Harry y Tonto" y "Desperate Hours", entre otras.